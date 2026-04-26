„Am slăbit 15 kilograme, cu ajutorul merelor, şi vă recomand să mâncaţi cât mai multe mere în cura de slăbire, pentru că merele nu au atât de mult zahăr. Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi. Fructele au zaharuri, conţin zahăr, merele, în schimb, sunt chiar indicate în curele de slăbire. Între mese am mâncat numai măr, afine şi zmeură.

Am mai mâncat şi perle de brânză, care sunt foarte gustoase, dar cele care conţin doar 2% grăsime. Dimineaţa mănânc acea brânzică, mănânc un ou românesc. Cum se face oul românesc? Îl pui la fiert, în puţină apă, iar în acea apă pui puţin oţet, ca să nu se prindă oul.

Şi îl laşi acolo şi îl faci cât vrei tu de moale. Şi mănânci brânzica aia cu oul şi mai mănânci nişte ardei, nişte ciupercuţe şi ţi-ai făcut micul-dejun, care este foarte gustos”, a menționat artistul, potrivit clickpentrufemei.ro.

Conform nutriționiștilor, merele ajută la slăbit, fiind o gustare ideală, datorită densității calorice scăzute (aprox. 54-95 kcal/măr), conținutului mare de apă (86%) și fibrelor (pectină). Apa și fibrele mențin senzația de sațietate, reducând nevoia de a mânca mai mult. În plus, merele au calorii puține.

Specialiștii recomandă merele pentru consumul zilnic

Nutriționista Codruța Pantelimon recomandă merele, în meniul de zi cu zi. „Merele îți pot asigura necesarul zilnic de nutrienți și pot alcătui, pentru pofticioși, un mic-dejun sănătos, alături de alte produse de dietă.

Și eu am pe masă, în fructieră, mere, dar și în mașină. Și pentru copii, la școală, sunt indicate. Merele țin medicul la distanță, sunt cele mai sănătoase, dar și cele mai ieftine fructe, mai ales vara”, spune aceasta pentru Click.

