Tamila Andreea Cristescu, mesaj după atacul armat de la dineul lui Donald Trump

Tânăra a transmis un mesaj public după incident, spunând că a fost o experiență care i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a izbucnit la cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat”, a scris aceasta.

Mesajul a fost distribuit și de tatăl său, Radu Cristescu, care a reacționat la rândul lui: „Tentativa de asasinat asupra președintelui Donald Trump se putea termina în mod tragic! Îi mulțumesc Domnului că totul s-a terminat cu bine!”

Cine este Radu Cristescu, tatăl româncei aflate la dineul lui Trump

Tatăl ei, Radu Cristescu, este fost deputat PSD și o prezență constantă în emisiuni TV. Numele său a fost implicat în mai multe controverse, inclusiv după ce, potrivit unei analize Libertatea, declara venituri foarte mici, dar deținea o casă de vacanță în America Centrală.

De-a lungul timpului, a ocupat și funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei și a trecut prin mai multe partide înainte de a ajunge la PSD.

Focuri de armă la Casa Albă, Donald Trump și Melania, evacuați de urgență

Incidentul armat a avut loc sâmbătă seara, 25 aprilie, la Washington, în timpul dineului anual al corespondenților de la Casa Albă, unde erau prezenți aproximativ 2.600 de invitați, oficiali și jurnaliști. Focurile de armă au declanșat panică în sală, iar președintele Donald Trump și soția sa, Melania, au fost evacuați de urgență de serviciile secrete.

Întreaga zonă a fost securizată rapid, iar suspectul a fost reținut. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din California, Cole Allen. Un agent a fost rănit în timpul intervenției, dar a supraviețuit datorită vestei antiglonț.

Cine este Tamila Cristescu

Tamila Andreea Cristescu este cunoscută în spațiul public din România după ce a fost detașată, la doar 23 de ani, ca agent consular la Consulatul României din New York, fără experiență relevantă în domeniu.

Decizia a generat controverse, iar în 2025 a fost rechemată și înlăturată din Ministerul Afacerilor Externe de ministrul Oana Țoiu, în cadrul unui proces de reformă care viza profesionalizarea numirilor în rețeaua diplomatică.

Tamila Cristescu la Forumul de Investiții SUA-Arabia Saudită 2025 de la Washington DC. Foto: Tamila Cristescu / Facebook

Tânăra fusese detașată în 2022, după doar o lună de activitate într-o instituție din subordinea Primăriei Sector 4, având un salariu de aproximativ 3.300 de dolari pe lună. În ultima perioadă, numele său a reapărut în spațiul public, fiind asociat cu cercuri apropiate de mediul politic și de afaceri din Statele Unite.

