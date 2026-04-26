„Culoar de salvare” în condiții de trafic intens

Potrivit inițiativei legislative, conducătorii auto care nu respectă regulile de formare a culoarului de salvare ar putea fi sancționați, conform News.

Reprezentanții USR atrag atenția că legislația actuală este neclară în situațiile de trafic intens:

„Forma actuală a Codului rutier nu stabileşte clar ce trebuie să facă şoferii în condiţii de ambuteiaj sau trafic intens astfel încât să uşureze trecerea maşinilor de urgenţă – ambulanţe, autovehicule de pompieri ori de poliţie. Deputaţii USR Dumitru Văduva şi Ovidiu Paraschivescu au depus un proiect pentru clarificarea legislaţiei şi pentru alinierea la prevederile europene, în condiţiile în care orice întârziere a echipajelor de urgenţă poate costa vieţi. (…) Regulile prevăzute acum în Codul Rutier în cazul apropierii şi trecerii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară şi cu mijloace de avertizare luminoasă şi sonoră în funcţiune pot fi aplicate doar pe drumuri publice fără trafic intens sau ambuteiaje. Pentru trafic intens şi ambuteiaje, aşa cum se întâmplă în special în oraşe, nu sunt prevăzute însă reguli clare pentru conducătorii auto”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de USR.

Cum trebuie format culoarul de salvare

Proiectul care vrea să modifice Codul Rutier introduce reguli clare pentru șoferi pentru culoarul de salvare, în funcție de tipul drumului:

pe drumurile cu o singură bandă pe sens, șoferii trebuie să se tragă cât mai mult pe dreapta și să lase loc liber în stânga;

pe drumurile cu două sau mai multe benzi, șoferii de pe banda de lângă axul drumului trebuie să se deplaseze cât mai în stânga, iar ceilalți cât mai în dreapta, pentru a crea un culoar pe mijlocul drumului.

Nerespectarea acestor obligații va constitui contravenție, la fel ca și utilizarea culoarului de salvare de către vehicule care nu au acest drept.

Model inspirat din Germania și Austria

Inițiatorii proiectului susțin că măsura este inspirată din state europene unde funcționează de ani buni.

În Germania, unde culoarul de salvare este implementat de zeci de ani, statisticile arată că intervențiile sunt mult mai rapide, timpul de sosire la locul accidentului fiind redus cu până la 40%.

De asemenea, în Austria, unde regula a fost introdusă în 2012, studiile indică o creștere a vitezei de deplasare a ambulanțelor cu peste 25% în condiții de trafic blocat.

Dacă proiectul va fi adoptat și introdus în Codul Rutier, șoferii din România vor trebui să respecte reguli stricte în ambuteiaje, iar formarea culoarului de salvare ar putea deveni obligatorie.

