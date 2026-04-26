Imagini cu proprietatea de milioane de euro a lui Philipp Plein. Aici se răsfață românca Andreea Sasu

Imaginile au fost publicate la scurt timp după ce designerul și-a vizitat soția în spital, acolo unde se află internată de câteva zile. Pe proprietatea designerului se află multe plante decorative și o piscină spectaculoasă. Afaceristul și-a transformat domeniul într-o oază de relaxare, iar amenajarea este una unică, după cum se observă în imaginile postate pe contul de Instagram.

Designerul german Philipp Plein se estimează că are o avere în valoare de aproape 800 de milioane de dolari, însă pe lângă conturile din bancă, acesta deține și câteva proprietăți care valorează tot câteva sute de milioane de dolari. De exemplu, casa din Los Angeles este estimată la 280 de milioane de dolari.

Andreea Sasu se află internată în spital

Andreea Sasu se confruntă cu probleme de sănătate. Iubita lui Philip Plein a fost surprinsă în timp ce se afla pe patul de spital, alături de copiii ei, care i-au adus mamei zâmbetul pe buze. De asemenea, Andreea a primit un buchet mare de trandafiri de la partenerul său.

În prezent, tânără se află într-un spital din Monte Carlo, unde va mai sta internată. Philip a transmis un mesaj în care a explicat că Andreea a avut din nou dureri și a ajuns la spital. Până acum, bărbatul nu a dezvăluit despre ce probleme de sănătate este vorba.

Andreea Sasu, modelul român cunoscut pentru relația cu designerul german Philipp Plein, traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. În ultimele zile, starea ei de sănătate s-ar fi agravat brusc, iar partenerul ei a confirmat public că aceasta a ajuns din nou la spital, în Monte Carlo, unde medicii încearcă să o stabilizeze după complicații severe.

„Ieri durerea a revenit, așa că am decis să o ducem din nou la spitalul din Monte Carlo – ca să se vindece, ca să devină mai puternică. Ne lipsești mai mult decât pot exprima cuvintele! Întoarce-te mai puternică. Întotdeauna”, a scris Philip Plein în mediul online.

