Tehnica militară poate fi văzută în Parcul Carol I, unde sunt prezentate mai multe echipamente ale armatei. Evenimentul pentru Ziua Forțelor Terestre Române este deschis publicului până duminică, 26 aprilie, potrivit Știrilor ProTV.

Militarii care au început deja instruirea pe noul sistem subliniază capacitățile acestuia pe câmpul de luptă.

Locotenentul Andrei Munteanu a explicat: „Mobilitatea și puterea de foc sunt punctele forte ale acestui sistem, atingând până la 40 de kilometri, un foc eficace și, după cum se vede, blindajul dăruiește protecție militarilor care se află în interior.”

De asemenea, plutonierul Florin Sarcă a evidențiat avantajele tactice, potrivit sursei citate: „Are un blindaj extraordinar de bun. Faptul că poate trage și poate părăsi poziția de tragere imediat este un alt atu. Și calibrul NATO este un alt atu, astfel încât dacă pe câmpul de luptă vom rămâne fără muniție, putem împrumuta de la alți colegi.”

Primele 18 unități K9 vor fi livrate din Coreea de Sud, însă ulterior producția va fi mutată parțial în România, la fabrica din Dâmbovița, unde sistemele vor fi asamblate și testate.

Fabrica Hanwha Armoured Vehicle Center of Excellence (H-ACE) din Petrești, Dâmbovița, este singura fabrică a Hanwha în Europa. Aici vor fi fabricate obuziere K9 Thunder și sisteme de realimentare K10 „made in Romania”.

În total, România a semnat un contract de aproximativ un miliard de dolari pentru achiziția a 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de realimentare K10, alături de 18.000 de proiectile.

Contractul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a artileriei românești, înlocuind echipamentele vechi cu sisteme compatibile NATO, capabile să atingă ținte la peste 40 de kilometri și să execute foc rapid și precis.

Sistemul K9 Thunder este unul dintre cele mai utilizate obuziere autopropulsate din lume, fiind deja în dotarea mai multor state NATO.

