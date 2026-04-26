Accident violent pe centura din Drobeta-Turnu Severin

Potrivit News.ro, impactul a fost atât de puternic încât cele două vehicule au fost distruse serios, iar intervenția echipajelor de salvare a fost una de urgență. În urma accidentului, o tânără de 19 ani, aflată în mașina care s-a răsturnat, a fost scoasă dintre fiarele contorsionate și se află în stop cardiorespirator.

Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare la fața locului, încercând să o salveze.

O tânără de 19 ani, prinsă între fiarele contorsionate, a murit

Tânăra de 19 ani, care a fost grav rănită în accidentul produs pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin, a murit la spital, în ciuda eforturilor medicilor de a o salva.

Potrivit Stiri Mehedintene, echipajele medicale au intervenit imediat după impact și au început manevrele de resuscitare chiar la fața locului. Medicii au reușit inițial să îi repornească inima, însă starea ei a rămas extrem de gravă, iar ulterior a fost declarat decesul.

Potrivit surselor locale, aceasta era recent căsătorită, iar vestea morții sale a provocat un val de reacții în rândul celor care au cunoscut-o.

Mașinile au fost distruse în urma impactului

În accident au fost implicate două autoturisme. După coliziune, unul dintre ele a rămas pe carosabil, dar fără motor, în timp ce al doilea a fost aruncat în afara șoselei, unde s-a răsturnat. Forța impactului arată cât de violent a fost accidentul, iar imaginile de la fața locului confirmă gravitatea situației.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Centura municipiului Drobeta-Turnu Severin este cunoscută pentru numărul mare de accidente grave, iar acest caz readuce în atenție problemele de siguranță rutieră din zonă.

