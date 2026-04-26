Având în vedere evoluția situației din teren, forțele de intervenție au fost suplimentate cu alte 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 3 microbuze.

Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți.

Pompierii vrânceni acționează la un incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni din județul Vrancea.

Întrucât există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți, pentru gestionarea în cele mai bune condiții a intervenției, la fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse, a transmis IGSU – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania. Nu s-au raportat victime, potrivit primelor informații.

