„Totodată, a fost eliminată acordarea unei indemnizații pentru titlul de doctor, acesta fiind luat în calcul la stabilirea coeficienților pentru personalul din învățământ, unde, prin natura funcțiilor, este necesară deținerea titlului de doctor”, se arată în document.

Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la 1 iulie 2027, conform notei de fundamentare.

„În privința intrării în vigoare a legii, se prevede că actul normativ intră în vigoare la data de 1 iulie 2027, pentru toate categoriile de personal bugetar, precum și faptul că, la data intrării în vigoare, valoarea de referință este de 4.325 de lei.”

Proiectul a fost transmis inițial partenerilor sociali și ar putea suferi modificări înainte de a fi pus în dezbatere publică.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că eliminarea sporului nu ar trebui să afecteze veniturile totale: salariile și sporurile vor fi integrate într-un nou sistem, iar angajații ar putea primi bonificații în funcție de performanță și riscuri.

Sindicatele din învățământ critică dur proiectul și susțin că nu au fost consultate. Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și ai Federației „Spiru Haret” consideră că măsura va afecta cadrele didactice.

„Guvernul Bolojan își asumă, prin acest proiect, o decizie care ignoră consecințele pe termen lung și tratează educația cu o iresponsabilitate care nu mai poate fi justificată. Este, în fapt, un dispreț instituționalizat față de educație”, au transmis sindicatele.

La începutul anului, indemnizația pentru titlul de doctor a fost înjumătățită. Concret, cei care au doctorat primesc o indemnizație de 500 de lei brut lunar, față de 950 de lei, cât era anterior.

Asta, deși, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, indemnizația pentru titlul de doctor este stabilită la 50% din salariul minim brut pe țară. În practică însă, suma este plafonată de șase ani la nivelul salariului minim din 2018 (1.900 de lei brut), ceea ce înseamnă o indemnizație de aproximativ 950 de lei brut lunar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE