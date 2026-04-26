Donald Trump și Melania, evacuați de urgență

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de agenții Secret Service. În timpul evacuării rapide, Trump a părut să piardă echilibrul și să se împiedice, într-un moment surprins de camerele video, în timp ce se retrăgea de pe scenă alături de soția sa, potrivit Economic Times.

Trump falls down while being escorted out of dinner pic.twitter.com/KHtjWfbSRd — Phil Braun (@playazball) April 26, 2026

Asta după ce dineul anual al corespondenţilor de la Casa Albă a fost întrerupt brusc sâmbătă seara, la Washington. Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, s-au pus la adăpost.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, la fel şi membrii guvernului american, de la şeful Pentagonului, Pete Hegseth, până la şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio. Poliţiştii au înconjurat zona, iar elicopterele au survolat centrul capitalei americane.

Președintele a descris haosul din acele clipe, spunând că inițial nu era sigur ce se întâmplă, dacă sunetul era o tavă căzută sau un glonţ, adaugă el.

„Speram să fie o tavă, dar nu a fost.”

El a subliniat că atacatorul ar fi tras „de la o distanţă de 50 de metri” și că „se afla foarte departe de sală”, în ciuda nivelului ridicat de securitate: „Sala era foarte, foarte bine securizată.”

CNN airs footage of the President being rushed off stage at the WHCD. pic.twitter.com/w5OyQVIAd3 — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

În ciuda incidentului, Trump a avut un ton relativ calm: „Este ceea ce este.”

„Ce seară în Washington. Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

CNN reports that a suspect has been shot and killed by officers with the U.S. Secret Service in the lobby of the White House Correspondents Dinner in Washington, after the evacuation of President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump.

Agent rănit, dar salvat de vestă

Un agent al Secret Service a fost împușcat în timpul intervenției, însă a supraviețuit datorită vestei antiglonț: „Tocmai am vorbit cu agentul, şi se simte foarte bine”, a spus Trump. „Este foarte optimist.”

Președintele a lăudat intervenția forțelor de ordine, descriind reacția acestora drept „foarte impresionantă”.

Suspect reținut, anchetă în desfășurare

Directorul Kash Patel a confirmat că suspectul a fost reținut și a făcut apel la populație: „Nicio informaţie nu este prea mică, nicio informaţie nu este inadecvată.”

FBI analizează probele balistice și arma folosită, în timp ce martorii sunt audiați. Autoritățile investighează și trecutul suspectului, un bărbat de 31 de ani din California.

Este vorba de Cole Allen, un profesor din Torrance, California, care a tras focuri de armă la Casa Albă.

Suspectul era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara. „Credem că a fost oaspete aici, la hotel”, a spus Jeffery Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană,

Procurorul general interimar Todd Blanche a declarat că acuzațiile vor fi multiple: „Acuzaţiile ar trebui să fie evidente… vor exista multiple acuzaţii legate de împuşcături, deţinerea de arme de foc şi orice altceva putem găsi împotriva acestui individ.”

Trump a sugerat că atacatorul ar fi acționat singur: „Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic.”

El a adăugat: „Aceştia sunt oameni nebuni şi trebuie să se ia măsuri împotriva lor.”

Experiență „traumatizantă” pentru Melania

Președintele SUA a recunoscut impactul emoțional al incidentului asupra soției sale: a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru prima doamnă Melania Trump, a declarat preşedintele Donald Trump.

„S-au petrecut multe lucruri acolo sus într-un timp foarte scurt”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă. „Dar, repet, timpul de reacţie a fost cu adevărat incredibil.”

Cuplul prezidențial a fost evacuat rapid: „Ne-am retras foarte repede de pe scenă.”

Trump a făcut referire și la alte tentative de asasinat din ultimii ani: „Aceasta nu este prima dată… când republica noastră a fost atacată de un potenţial asasin.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE