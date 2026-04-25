Cristinel D. s-a angajat la depozit în iulie 2024

În iulie 2024, Cristinel D. și complicele său s-au angajat la un depozit din Bavaria Inferioară, specializat în produse Apple și Samsung. Procurorii susțin că cei doi aveau un plan bine pus la punct, relatează cotidianul german Bild.

„În departamentul de expediere, inculpatul și complicele său aveau sarcina de a ambala și trimite produsele comandate de clienți”, conform rechizitoriului.

Românul ar fi aplicat etichete noi cu adrese false

În loc să expedieze coletele către clienți, Cristinel D. ar fi aplicat etichete noi cu adrese false, folosind date fictive. Astfel, coletele ajungeau în puncte de colectare alese de cei doi, în loc să fie livrate clienților.

Conform procurorilor, prin această metodă, el și complicele său ar fi reușit să sustragă din 39 de colete telefoane iPhone, laptopuri MacBook și alte produse scumpe Apple și Samsung.

În timpul unei verificări de rutină pe autostrada din apropierea orașului Nürnberg, mașina lui Cristinel D. a fost controlată de polițiști, iar aceștia au descoperit dispozitive în valoare de 30.000 de euro. Totuși, restul bunurilor, evaluate la aproximativ 130.000 de euro, nu au fost recuperate, iar autoritățile suspectează că au fost vândute în străinătate.

Ce a declarat românul în timpul procesului

În timpul procesului, Cristinel D. a declarat că a recurs la această metodă din disperare, după ce și-a pierdut locul de muncă în timpul pandemiei de COVID-19. Românul a explicat că avea nevoie urgentă de bani pentru îngrijirea mamei sale bolnave și pentru a-și susține fiica la o școală privată.

Judecătorul a luat în considerare faptul că acesta nu mai fusese condamnat anterior și a decis o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. În schimb, complicele său este încă de negăsit, potrivit Bild, iar o parte semnificativă a bunurilor furate rămâne dispărută.

