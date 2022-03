Zilele trecute, artistul a fost prins de poliție pe o autostradă din România circulând cu o viteză peste limita legală. Astfel, Dorian Popa a rămas fără carnetul de conducere 90 de zile și a primit și o amendă. „Pentru prima oară în viața mea de șofer de peste 15 ani de zile mă întâlnesc cu noua legislație și, oficial vorbind, de astăzi, mai am 15 zile de dovadă și apoi voi fi pieton 90 de zile. Mi-a rămas inima în gât când am auzit. Am depășit viteza legală pe autostradă nu cu foarte mult, motiv pentru care am fost și amendat.”, a declarat artistul de la volanul mașinii lui.

Dorian Popa a spus că va da examen pentru a-și recupera mai repede dreptul de a șofa, el spera că în aproximativ 30 de zile va putea fi din nou la volan. Legislația a suferit modificări, dacă un șofer dă examen pedeapsa e redusă de la 90 de zile la 60, nu la 30, cum era înainte.

Așadar, în cazul în care trece cu brio de examen, peste 60 de va putea conduce din nou. „Problema e următoarea: Dacă dau din nou de permis, în 30 de zile pot conduce din nou, nu? Am întrebat eu la care domnul polițist, care a fost extrem de drăguț, mi-a zis: Nu, Dorian. Din păcate noua legislație nu mai e așa. Ai voie să dai examen, dar nu ți se reduce decât de la 90 de zile la 60.

Deci două luni de zile sunt pieton. În schimb trebuie să vă anunț că legislația nouă presupune o chestie foarte drăguță. Poți renunța la dovadă, iar dovada mea e începând de astăzi 28 martie până pe 12 aprilie, plus alea două luni de zile, asta ținând cont că iau examenul, ar însemna că până pe 12 iunie nu am permis.

Am gândit-o eu rămânește, dacă mâine, marți, 29 martie merg repede la poliție și spun că renunț la dovadă și mă înscriu repede să dau și examenul, obiectiv vorbind, pe 29 mai ar trebui să am permisul înapoi. Of. Ne-am scos de o treabă nouă. Trebuie să căutăm și un șoferică, avem o gramadă de treabă.”, a declarat Dorian Popa pe Youtube în vlogul lui care se pare că a fost înregistrat ieri.

Dorian Popa nu s-a întristat din cauza acestei situații, după cum a declarat în final, își va angaja un șofer personal.

