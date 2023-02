Dacă în prezent vedeta este admirată pentru look-ul său fresh și pentru tenul său impecabil, în urmă cu mai bine de zece ani Cristina avea pielea invadată de acnee. Explozia coșurilor i-a dăunat încrederii în sine, iar vedeta a încercat aproape orice metodă pentru a scăpa de această problemă. A apelat la produse dermato-cosmetice, la tratamente băbești, la măști sau tratamente în salon. Nimic nu a ajutat. În acest fel a ajuns în cabinetul medicului dermatolog. Specialistul i-a prescris o metodă radicală, singura, de altfel, care a dat rezultate: vaccinul antiacnee.

„În adolescență, pe când aveam 17 ani, m-am confruntat cu o erupție acneică îngrozitoare. Am încercat aproape orice metodă tradițională de a scăpa de impefecțiunile tenului. Cei care au trecut prin această experiență știu cred cât de greu este pentru o adolescentă să mai aibă încredere în ea însăși, să zâmbească și chiar să aibă o viață socială normală. Problema se agravase atât de mult, încât nu putea fi mascată de niciun machiaj. Mă uitam în oglindă și plângeam. Am ajuns apoi la un medic dermatolog care a considerat că soluția eficientă în cazul meu era vaccinul antiacneic. Cremele și loțiunile clasice nu funcționau în cazul meu. Așa am ajuns să fac injecții săptămânal timp de un an și două luni. A fost o perioadă de chin, dar, din fericire, tratamentul a avut rezultat și am reușit să scap de acnee. Le recomand tuturor adolescenților care se confruntă cu această problemă să nu o ignore și să apeleze la medic pentru că există soluție pentru fiecare. Fie că este vorba de o cremă sau tratament cu injecții. Este important ca tenul să își capete sănătatea și să nu rămână cu cicatrici”, povestește Cristina Mihaela Dorobanțu.

Cristina Mihaela Dorobanțu, fostă finalistă a emisiunii-fenomen “Bravo, ai stil”, este una din cele mai influente vedete de televiziune în social media, realizează în prezent “Secrete între fete”, în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D.

