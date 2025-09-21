Dan Helciug este invitatul ediției de duminică al emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la ora 23:00, la Kanal D. E compozitor, textier și liderul vocal al trupei „Spitalul de Urgență”, formație pe care a fondat-o în urmă cu 25 de ani. Celebritatea a cunoscut-o însă înainte de anii 2000, alături de trupa „Parlament”. Dan Helciug este și actor, a jucat în sitcom-uri, piese de teatru, iar în prezent urcă pe scena Operei Naționale, în musicalul „Shrek”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Dezinvolt şi surprinzător, așa cum l-a cunoscut publicul în rolul de prezentator de televiziune, Dan Helciug va face mărturisiri emoționante despre viața personală, dar va oferi și detalii inedite despre activitatea profesională, duminică, într-o ediție de colecție „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„De ce nu v-a vrut mama?”, „Cât de cameleonic sunteți?”, „A reușit soția să vă cumințească?”, „De câte ori vi s-a spus că sunteți arogant?”, „Unde nu cântă niciodată Dan Helciug?”, acestea sunt doar câteva dintre întrebările interviului maraton la care Dan Helciug va oferi răspunsuri duminica aceasta, de la ora 23:00, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

În teaserul emisiunii de la Kanal D, artistul face dezvăluiri emoționante și amintește de trauma provocată de mama sa. „Situația era destul de ciudată, pentru că mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei u tata. Din cauza asta am amintirile blocate… pentru că am suferit și eu, și sora mea o traumă”, a spus Dan Helciug.

Dan Helciug a crescut fără mamă

Dan Helciug a trecut printr-o experiență sfâșietoare în copilărie, care i-a marcat profund viața. Celebrul cântăreț a rămas fără mamă de la doar 5 ani, după ce femeia și-a refăcut viața alături de un alt bărbat. Această despărțire timpurie l-a afectat emoțional, iar artistul a recunoscut că a simțit nevoie de sprijin psihologic pentru a depăși traumele copilăriei.

Divorțul părinților săi a avut un impact puternic asupra laturii sale afective, iar apelul la psiholog a fost un pas important pentru a-și înțelege și vindeca rănile emoționale.

„Viața mea este, a fost și va fi o telenovelă. Am crescut într-o familie cu părinți despărțiți. S-au despărțit când aveam 5 ani. Mama s-a îndrăgostit de altcineva, eu și sora mea care atunci avea 2 ani am rămas cu tata. A fost un șoc. Ne-a afectat zona afectivă. (…) Am păstrat legătura cu mama, mai mergeam la ea în vacanțe, dar drumurile au fost despărțite. Am văzut-o de câteva ori în viața mea”, a spus Dan Helciug în urmă cu ceva timp.