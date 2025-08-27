Elena Cârstea a lăsat cariera muzicală în urmă. Artista s-a căsătorit, a devenit mamă prin adopție pentru două fete și s-a reinventat, ocupându-se în prezent de o crescătorie de pisici. În urmă cu circa doi ani, cântăreața a trecut printr-o cumpănă majoră de sănătate, după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Experiența nu a fost deloc ușoară: a stat internată două săptămâni în spital și a avut nevoie de o recuperare de durată. Astăzi, Elena Cârstea este într-o formă mult mai bună și menține legătura cu admiratorii săi prin intermediul platformelor online. De curând, artista a publicat o fotografie pe rețelele de socializare, purtând o rochie elegantă, neagră, care îi evidențiază silueta.

Elena Cârstea e susținută de fani

Postarea a venit la pachet cu un mesaj care a stârnit discuții: „Nu am fost invitată la Mamaia :(”. Mesajul a fost perceput ca o trimitere directă la festivalul de la Mamaia. Contactată de Spynews.ro, cântăreața a lămurit situația, după ce mesajul, însoțit de emoticonul trist, fusese interpretat ca o nemulțumire reală:

„Draga mea, mă țin de glume. Nu pot să vin oricum, dar m-au impresionat oamenii care mă susțin, foarte frumos. O să vă cânt de la distanță cu mare drag, numai bine.”, a declarat Elena Cârstea pentru Spynews.ro. Postarea a adunat aproape 100 de comentarii, majoritatea fanilor exprimându-și dezamăgirea pentru lipsa artistei de pe scena festivalului și transmițându-i încurajări.

Elena Cârstea a reacționat cu căldură la mesajele primite, răspunzându-le personal. Un comentariu al său care a atras atenția a fost: „Sunt ocupată la anul. Love you too.” Replica a venit după ce un admirator i-a spus că speră să fie invitată la ediția de anul viitor.

Într-o altă intervenție online, cântăreața le-a transmis fanilor săi: „Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Nu am crezut că o să fie o furtună. Nu am fost invitată, este adevărat, dar oricum nu puteam să vin. Îmi este dor de voi. Într-o zi o să vin să vă cânt. Deocamdată mai stăm. Pupicei.”

Dan Negru, opinie dură despre Festivalul Mamaia

Festivalul Mamaia, odinioară unul dintre cele mai mari evenimente dedicate muzicii ușoare românești, pare să fi pierdut strălucirea și relevanța de altădată. Într-o postare emoționantă pe pagina sa de Facebook, Dan Negru a criticat scăderea impactului festivalului, comparând situația cu succesul internațional al altor evenimente similare, precum celebrul Sanremo din Italia.

„S-a ținut Festivalul Mamaia. În anii 80 / 90 era Untold sau Beach Please de azi. M-am uitat aseară: muzică bună, artiști valoroși, dar fenomenul muzicii ușoare dispare. Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”, a scris prezentatorul TV. El a subliniat și scăderea dramatică a audiențelor: „TVR2 n-a fost ieri în primele 20 de televiziuni ca medie pe zi. Programe de la Disney Junior sau Diva au fost mai urmărite. Nu există nici în social media, nici în streaming. Teatrul de Vară Mamaia e o ruină. Dar ruinele se repară mai ușor decât spiritul.”

Dan Negru și-a amintit de vremurile în care Festivalul Mamaia era un adevărat fenomen național: „Țin minte când am prezentat Mamaia, demult, am depășit în audiențe un amical Dinamo – Real Madrid. Titus Munteanu era producător. Astăzi, nici Titus nu mai e, nici Real nu mai vine în România și nici Mamaia nu mai contează.”

