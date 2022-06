A pierdut în marea finală de la „Survivor România” în fața lui Alex Delea, însă este mândră de faptul că a rezistat timp de 5 luni în jungla din Republica Dominicană. Elena Chiriac a acceptat provocarea de a participa la „Sosurile iuți” în emisiunea lui Cătălin Măruță, joc în care invitații sunt nevoiți să răspundă unor întrebări incomode.

„Dacă ai fi obligată să te măriți mâine cu un bărbat celebru din România, care ar fi alegerea ta?”, a fost una dintre întrebările prezentatorului. Elena Chiriac de la „Survivor” nu s-a ferit că a spus că cel cu care ar vrea să se căsătorească ar fi nimeni altul decât Connect-R.

În plus, ea a mai adăugat că îl place mult pe artist. „Mi-am dat seama că întotdeauna mi-a plăcut de el. De când eram mică. Connect-R. Gusturile nu se discută. L-am văzut pe Tik Tok, am văzut că este ziua lui, am vrut să-i scriu la mulți ani.

Dar pentru că e prea ocupat ca să vadă mesajul meu aș vrea să îi spun acum la mulți ani. Îmi place mult de tot de el”, a mai declarat ea la Pro TV.

„M-a chemat să dorm lângă el”

Elena Chiriac susține că Emil Rengle i-a făcut avansuri la „Survivor România”. Toto la Pro TV, sportiva a făcut o dezvăluire care l-a luat prin surprindere chiar și pe prezentatorul Cătălin Măruță. Elena Chiriac susține că Emil Rengle i-ar fi făcut avansuri la „Survivor România” și ar fi chemat-o să doarmă lângă el în baraca din junglă.

„Emil Rengle mi-a făcut avansuri. Au fost momente în care a avut o tentativă de a se apropia de mine. M-a chemat să dorm lângă el în baracă. Am dormit până la urmă lângă el în baracă”, a dezvăluit Elena Chiriac la PRO TV.

