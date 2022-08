„Ce pot eu să fac în situația asta mai mult decât să îmi spun versiunea mea de poveste care este cea adevărată. Eu vreau în momentul ăsta, când sunt eu acasă, să vină Cucu lângă mine sau să vină Cucu la televizor și să mai spună încă o dată că am fost împreună și îți spun 100% sigur că nu o să o facă.”, spune Elena Chiriac, potrivit Spynews.

„În lipsa mea, eu fiind fără acces la tehnologie/ informații, acest individ a decis să spună public că între noi a existat o relație intimă.

Lucru pe care l-am ”lămurit” când am ajuns acasă, cu toată diplomația. Am spus clar că între noi nu s-a întâmplat nimic niciodată.

Din respect, am încercat să comunic cu el, să clarificăm situația într-un mod cât mai plăcut pentru amândoi. Nu s-a putut. Am «negat» pentru că această relație nu a existat niciodată. Am fost strict prieteni/amici, până în punctul în care am văzut declarațiile lui”, a fost explicația Elenei Chiriac.

„Concluzia? Minciuni peste minciuni. De ce? Vă las pe voi să spuneți. Am încercat să nu creez un caz, dar nu sunt trofeul nimănui. Așa că m-am făcut auzită încă o dată, pe cât de clar posibil. Poate cu ocazia asta ne oprim aici, și nu mai vorbim despre relații inventate”, a încheiat Elena Chiriac.

