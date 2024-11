După cum anunțau reprezentanții televiziunii turcești, Simona Pătruleasa a ales să se dedice unor proiecte personale, fără a oferi mai multe detalii. Iar prezentatoarea spunea că a luat această decizie pentru a petrece mai mult timp cu familia ei.

Zilele și săptămânile au trecut, iar acum Simona Pătruleasa a surprins pe toată lumea. După cei aproximativ 16 ani petrecuți la Kanal D, ea și-a făcut apariția într-o emisiune de la PRO TV! Iar acolo a dezvăluit că nu are de gând să renunțe la televiziune.

„În perioada asta tu ai lucrat la un alt post de televiziune. Ai prezentat știrile la Kanal D. S-a încheiat o colaborare, dar pot să apară alte colaborări”, a spus Cătălin Măruță în fața Simonei Pătruleasa, care a fost invitata lui.

În emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, fosta prezentatoare a știrilor de la Kanal D a afirmat că, dacă ar fi decis să se retragă din televiziune, nu ar fi acceptat invitația de a apărea într-o emisiune, ci ar fi rămas acasă.

Simona Pătruleasa a profitat de moment și le-a spus tuturor că a încheiat o colaborare, dar că este deschisă unor noi propuneri de a apărea la televizor.

„Aproape 16 ani am lucrat la Kanal D. Mi-a fost foarte greu să renunț. Dar a fost o experiență pentru mine. În 20 de ani de știri am cunoscut oameni extraordinari, pe care îi vedeam doar la televizor. Artiști, actori… Am avut ocazia să joc alături de Sergiu Nicolaescu, Vladimir Găitan… Ani frumoși, nu i-aș da pentru nimic altceva. S-a încheiat și mă bucur că m-ai întrebat, pentru că foarte mulți oameni mi-au scris și m-au întrebat dacă am ieșit la pensie. M-au întrebat de ce am renunțat la televiziune. Și mă bucur că am șansa să spun la tine că, de fapt, doar am încheiat o colaborare. Asta nu înseamnă că eu nu mai apar la televizor. Dacă aș fi vrut asta, nu aș fi venit la tine. Am lucrat 20 de ani în televiziune”, a spus Simona Pătruleasa în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

