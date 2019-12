De Andreea Romaniuc Archip,

Oana Roman a vorbit public despre problemele din familia sa: „În aproape 7 ani de relație am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile! Aceste încercări și-au pus amprenta asupra noastră și deși am încercat și luptat pentru familia mea, am ajuns în punctul în care între noi lucrurile nu mai functioneaza ca și cuplu.Am decis de comun acord să ne separăm! Nu știu dacă pentru totdeauna, asta doar timpul va decide”, a mărturisit ea pe o rețea de socializare.

Contacată telefonic de Libertatea, mama Oanei Roman nu este la curent cu impasul în care se află cei doi. Mai mult, ea nu are de gând să se implice și să discute cu amândoi pe tema separării. „Nu știu nimic, pe cuvântul meu de onoare! Habar nu am. Locuim împreună, dar sunt destul de separată, am dormitorul meu la parter. Oana mă mai roagă să mai stau cu fetița. Nu mă bag, sunt prea bolnavă”, a declarat, pentru Libertatea, Mioara Roman.

