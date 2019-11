De Livia Lixandru,

„Am murit. Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa. N-am simțit niciodată”, a explicat artista la „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.

Andreea a explicat că imediat s-a urcat într-o mașină și, în mai puțin de 7 minute, a ajuns la fetița ei.

„Am ajuns înaintea Salvării, vreau să spun”, a mai precizat artista, pentru sursa citată.

