În urmă cu câteva zile, Oana Roman le spunea urmăritorilor că fiica ei plângea de dorul tatălui ei, asta pentru că Marius Elisei nu s-ar fi dus să o vadă.

În mesajul postat astăzi pe InstaStory, Oana Roman a mărturisit că fiica ei și Marius Elisei au mers să viziteze un muzeu.

„Gata. A mai plecat un puiuț acasă la el. Azi merg la un botez și merg să mă pregătesc cât Isa este cu tatăl ei în oraș. S-au dus să viziteze un muzeu. Weekend minunat”, a scris Oana Roman pe InstaStory.

„De duminică până azi am trimis următoarele mesaje. Azi am venit acasă și am găsit-o pe Isa plânsă pentru că l-a sunat să-l roage măcar să o ia într-o zi de la after să petreacă un pic de timp cu el, iar el i-ar fi răspuns că trebuie să vadă cum se organizează și încă nu-i poate da un răspuns”, a scris Oana Roman în urmă cu câteva zile.

Replici dure între Marius Elisei și Oana Roman după despărțire

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit după 10 ani de relație. Fiica lui Petre Roman povestea că tatăl fetiței sale a plecat de acasă fix când avea cea mai mare nevoie de el. Cățelușa familiei abia făcuse pui, iar ea a fost nevoită să se ocupe singură de căței.

Zi și noapte, vedeta a stat să strângă după pui și să îi hrănească. Acum a venit momentul ca Oana Roman să vândă cățeii, iar mulți au spus că prețul pe care îl cere este prea piperat. Enervată la culme de comentariile răutăcioase, Oana a răbufnit și a făcut dezvăluiri stânjenitoare despre tatăl fetiței sale. Vedeta susține că Marius Elisei nu o duce prea bine cu banii.

„Marius a vrut pui, că Marius a spus că se ocupă de ei. Bine, ar fi fost imposibil să se ocupe de ei pentru că el n-ar fi avut de unde să plătească niște mii de euro pe care eu i-am băgat în mâncare și în pastile.

El are bani doar de țigări și de băutură, probabil de la mă-sa, nu știu. M-am enervat foarte rău! Eu nu vând scump puii ăștia, eu îi dau cât să-mi acopăr fix cheltuielile și ce bani am băgat în ei, atât, în rest nu fac o afacere din asta.

Deci, domnul Elisei și-a dorit acești pui pe banii mei, evident, pentru că n-ar fi avut niciodată cum să cheltuie atâția bani cu sarcina Lunei și cu acești pui, care pe mine m-au costat peste 2.000 de euro.

El trebuia să facă credit la bancă să poată să plătească lucrurile astea.

A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit, și tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor de pe pagina personală de Instagram, potrivit Fanatik.

