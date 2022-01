Filme Netflix februarie 2022. Descoperă lista cu cele mai noi filme și seriale pe care le poți urmări începând din luna februarie. Vezi și cu ce coduri secrete pe Netflix poți accesa mai multe filme și seriale.

Filmele lunii februarie 2022, pe Netflix

În luna februarie 2022, Netflix anunță numeroase filme noi și captivante. Poți începe cu: Inventing Anna, un nou serial venit de la Shondaland, despre o escroacă ce a păcălit elita din New York, făcându-i pe toți să creadă că este o moștenitoare celebră; Vikings: Valhalla, o continuare a seriei Vikings, cu acțiunea plasată la peste o sută de ani de la evenimentele din serialul original; Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, un documentar creat sub forma unei cronici intime și revelatoare a experienței artistice lui Kanye West.

Inventing Anna – din 11 februarie 2022

Filme Netflix februarie 2022 – Trailer Inventing Anna

Unul dintre cele mai promițătoare filme ale lunii februarie 2022, pe Netflix este Inventing Anna. În Inventing Anna, o jurnalistă care are multe de demonstrat investighează cazul Annei Delvey, o moștenitoare din Germania celebră pe Instagram, care a furat atât inimile, cât și banii celor din lumea mondenă din New York.

Oare Anna este cea mai mare escroacă din New York sau este, pur și simplu, noua imagine a visului american? Între Anna și jurnalistă se formează o legătură contradictorie, întunecată și amuzantă în timp ce Anna își așteaptă procesul, iar jurnalista se află într-o cursă contracronometru pentru a răspunde celei mai fierbinți întrebări din New York: cine este Anna Delvey? Serialul este inspirat de articolul din New York Magazine intitulat „How Anna Delvey Tricked New Yorks Party People” (Cum i-a păcălit Anna Delvey pe petrecăreții din New York), scris de Jessica Pressler.

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy – din 16 februarie

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy Trailer

Un documentar de referință cu trei părți creat de Clarence „Coodie” Simmons și Chike Ozah, jeen-yuhs: A Kanye Trilogy este o cronică intimă și revelatoare a experienței lui Kanye West, de la zilele de novice în căutarea unei șanse de afirmare până la viața lui așa cum este astăzi, când este un artist internațional și reprezintă propria marcă. Serialul începe în 16 februarie și vor fi difuzate episoade săptămânale.

Vikings: Valhalla – din 25 februarie

Vikings: Valhalla Trailer

Având acțiunea plasată cu peste o mie de ani în urmă, la începutul secolului al XI-lea, VIKINGII: VALHALLA este o cronică a aventurilor eroice ale unora dintre cei mai celebri vikingi ai tuturor timpurilor: legendarul explorator Leif Eriksson (Sam Corlett), pătimașa și încăpățânata sa soră, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) și ambițiosul prinț nordic Harald Sigurdsson (Leo Suter).

În timp ce tensiunile dintre vikingi și casa regală din Anglia ating un punct critic si sângeros și vikingii se înfruntă între ei din cauza contradicțiilor dintre credința creștină și cea păgână, acești trei vikingi pornesc într-o călătorie legendară care îi va purta peste oceane și pe câmpuri de bătălie, de la Kattegat până în Anglia și chiar mai departe, totul într-o luptă continuă pentru supraviețuire și glorie.

Seriale Netflix în februarie 2022

Raising Dion: Sezonul 2

Seriale Netflix februarie 2022 Raising Dion Trailer

Nicole continuă să-și crească fiul, care mai are multe de învățat despre propriile superputeri. Deși Dion e tot mai puternic, pericolul e mai aproape decât credeau. Din 1 februarie.

Dark Desire- sezonul 2

Alma încearcă să-și refacă viața, dar revederea cu Darío reînvie legătura lor sortită eșecului și scoate la iveală latura lui mai sinistră. Din 2 februarie.

Serial nou Netflix februarie 2022 – Finding Ola

După un eveniment ce îi schimbă viața, Ola pornește într-o aventură a autocunoașterii și se confruntă cu greutățile ce țin de traiul zilnic și de creșterea a doi copii. Din 3 februarie.

Murderville – serial nou Netflix

Murderville Trailer Netflix

Excentricul detectiv Terry Seattle își implică invitații celebri, care nu bănuiesc nimic, în investigarea unei serii de crime. O comedie polițistă de improvizație. Din 3 februarie.

Sweet Magnolias – sezonul 2

Împreună, Magnoliile trec prin relații noi, răni vechi și politici edilitare în timp ce părțile dulci ale vieții capătă arome dulci-acrișoare. Din 4 februarie.

Disenchantment- sezon nou

În acest sezon, peripețiile prințesei Bean o duc la Aburești, la un castel subacvatic și în iad, unde, alături de însoțitorii ei, are parte de noi provocări. Din 9 februarie.

Until Life Do Us Part

Trei generații care locuiesc împreună într-o vilă idilică își caută echilibrul între provocările organizării de nunți și crizele personale ale fiecăruia. Din 10 februarie.

Love is Blind – sezonul 2

Seriale noi Netflix februarie 2022

Începe o nouă călătorie pentru cei singuri care caută iubirea transformatoare, dar „oarbă”. Cine va găsi dragostea și cine va suferi de pe urma ei? Noi episoade din 11 februarie.

Toy Boy – sezonul 2

În timp ce investighează atacul cu bombă, Hugo și prietenii săi se confruntă cu doi noi adversari și cu o serie de alte provocări la locul de muncă. Din 11 februarie.

Swap Shop – sezonul 2

Vechiturile unei persoane scot profit pentru alta. Colecționarii veterani se aventurează în Tennessee căutând chilipiruri pe care să le vândă pe bani mulți. Din 16 februarie.

Young Wallander- Killer’s Shadow

Kurt investighează un misterios și înfricoșător deces care pare să aibă legătură cu o știre incendiară despre unul dintre primele cazuri de care Rask s-a ocupat la Malmö. Din 17 februarie.

One of us is Lying – serial nou Netflix

Cinci liceeni cât se poate de diferiți se întâlnesc în detenție. O crimă și secretele care planează în jurul ei îi țin uniți într-un joc letal de-a șoarecele și pisica. Din 18 februarie.

Space Force – sezonul 2

Space Force 2 Trailer Netflix

Sub o nouă administrație, generalul Naird și echipa lui disfuncțională, dar simpatică, au cinci luni în care să demonstreze că Forța Spațială merită să fie păstrată. Din 18 februarie.

Merli. Sapere Aude

Pol se înscrie la universitate pentru a obține o diplomă în filosofie, dar trebuie să facă față provocării unor profesori intimidanți și noilor prieteni. Din 25 februarie.

Juvenile Justice- serial nou Netflix

O judecătoare dură își temperează aversiunea față de micii infractori prin convingeri ferme despre justiție și pedeapsă în cazurile complexe din tribunalul pentru minori.

Filme Netflix februarie 2022

My Best Friend Anne Frank

Unul dintre cele mai așteptate filme Netflix în februarie 2022, are premiera în 1 februarie. Bazat pe prietenia reală dintre Anne Frank și Hannah Goslar, de la Amsterdamul ocupat de naziști până la reîntâlnirea lor sfâșietoare dintr-un lagăr de concentrare.

The Privilege

În timp ce cercetează o serie de evenimente supranaturale, un adolescent bogat și prietenii lui dintr-o școală privată de elită descoperă o conspirație întunecată. Din 9 februarie.

Anne+ The Film

Sub presiunea de a-și termina romanul și de a se muta în Montreal datorită relației în care se află, o tânără lesbiană din Amsterdam încearcă să afle ce vrea de la viață. Un nou film Netflix din 11 februarie.

Tall Girl 2

Jodi își vede visul cu ochii: obține rolul principal în musicalul școlii. Dar stresul îi dă peste cap încrederea și relația.Din 11 februarie.

Fistful of Vengeance

Fistful of Vengeance – Trailer Netflix

O misiune de răzbunare se transformă într-o luptă de a salva lumea de o străveche amenințare când Kai, un asasin cu superputeri, urmărește un ucigaș în Bangkok. Din 17 februarie.

Rabbids Invassion Special- Mission to Mars

O echipă pestriță de rabbizi sunt în misiunea vieții lor pe Marte. Dacă reușesc să se înțeleagă, poate există o mică șansă să salveze întreaga galaxie de un nou pericol. Din 18 februarie.

Tyler Perry’s Media Homecoming

Madea s-a întors! Aleluia! Și n-are timp de fleacuri când o dramă familială răbufnește la petrecerea de absolvire a strănepotului ei. Un nou film Netflix din 25 februarie.

Through My Window

Through My Window – Trailer Netflix

Pasiunea lui Raquel pentru vecinul ei capătă o nouă formă când sentimentele devin reciproce în ciuda obiecțiilor familiei lui. Un film nou Netflix din 4 februarie.

Into The Wind

Într-o vacanță pe litoral, o studentă la medicină se îndrăgostește de un surfist, dar prietenii și familiile lor nu sunt de acord cu relația. Din 10 februarie.

Bigbug

Androizi bucătari, securitate cu drone, roboți conducători. În această comedie SF, viitorul e luminos, până când apar fisurile și începe revolta inteligenței artificiale. Din 11 februarie.

Erax

Creaturi monstruoase ies dintr-o carte magică de povești și dezlănțuie haosul și dezastrul pentru mătușa Opal și nepoata ei Nina în acest scurtmetraj înfricoșător. Din 17 februarie.

Forgive us Our Trespasses

Devenit ținta naziștilor care vânează și ucid persoane cu dizabilități, un băiat cu o malformație a membrelor ia o decizie îndrăzneață, fugind pentru a se salva.

Texas Chainsaw Massacre

În acest sequel, un grup de influenceri care încearcă să readucă la viață un oraș fantomă din Texas se întâlnesc cu Leatherface, un ucigaș cu mască din piele umană. Din 18 februarie.

My Wonderful Life

Un mesaj de șantaj care amenință să dezvăluie aventura unei femei declanșează un șir de evenimente care devine o terapie de grup de proporții pentru întreaga familie. Unul dintre noile filme Netflix din 28 februarie 2022.

Comedii pe Netflix, în februarie 2022

MS. Pat: Y’all Wanna Hear Something Crazy?

Comedii pe Netflix

Doamna Pat privește cu umor viața de părinte, iubitorii de animale de companie și moda rujurilor, despachetând bagajele unui trecut dureros, cu umor și onestitate. O nouă comedie pe Netflix din 8 februarie.

Only Jokes Allowed – din 9 februarie

Șase dintre cei mai buni comedieni ai Africii de Sud iau cu asalt scena și impresionează cu talentul lor în această colecție de numere scurte de stand-up.

Mo Gilligan- There’s Mo To Life

Mo Gilligan vorbește despre vremea adolescenței, fără un sfanț în buzunar, despre dinamica relațiilor, producătorii de talk-show-uri și altele în acest program special.

Filme documentare Netflix

Meateater – din 2 februarie

Steven călătorește în New Mexico în căutare de animale mari sau exotice, iar apoi ajunge în Hawaii, unde vânează capre sălbatice și pradă subacvatică.

The Tinder Swindler – din 2 februarie

Pozând online în sofisticat mogul al diamantelor, a cucerit femei de la care a reușit să obțină milioane de dolari. Acum, o parte dintre victime plănuiesc să se răzbune.

Catching Killers- sezonul 2

Catching Killers – Trailer Netflix

Detectivii care au capturat ucigași notorii precum BTK povestesc despre anchetele lor curajoase și descriu dificultățile și ororile pe care le-au înfruntat. Un nou sezon de filme documentare Netflix începe din 9 februarie.

Downfall- The Case Against Boeing

Investigatorii arată de ce presupusa goană după profit a Boeing în detrimentul siguranței ar fi putut juca un rol în producerea a două accidente aviatice catastrofale. Din 18 februarie.

Race- Bubba Wallace

În acest serial documentar, ce începe pe Netflix din 22 februarie, Bubba Wallace parcurge un nou sezon NASCAR și are parte de o echipă proaspăt creată.

Filme pentru copii Netflix

Gabby’s Dollhouse: sezonul 4

Noi lecții, noi surprize și aceiași pisoi adorabili, inclusiv Floyd! Gabby revine în acțiune, din 1 februarie, alături de Panda Mâț, Mâțișor, Brioșel, Bebe Cutiuță și alți amici îndrăgiți.

Serial Netflix pentru copii și famulie – Kid Cosmic- sezonul 3

Visul lui Kid de a fi supererou se împlinește când Eroii Locali ajung cei mai mari campioni de pe Pământ. Oare să fie ceva putred în această aventură mult prea grozavă? Noi episoade din 3 februarie.

Ridley Jones – sezonul 3

Filme Netflix copii

Aventurile în spațiu, căutările de comori și noii prieteni îi dau de lucru lui Ridley, care, împreună cu echipa ei, apără muzeul de atacuri magice și de domnul Peabody. Din 15 februarie.

The Cuphead Show

Urmărește peripețiile impulsivului Cuphead și ale lui Mugman, influențabilul lui frate, într-un serial animat bazat pe jocul video de mare succes. Un nou serial Netflix pentru copii.

Karma’s World Music Videos

Din 24 februarie, pășește în universul Karmei pentru o experiență muzicală contemporană și amuzantă, plină de rime și optimism!

Filme licențiate Netflix

3 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

Hotel Transylvania

Meet The Parents

Spirala

The Dictator

The International

The Italian Job

Ton Gun

Junnji- the Next Level

Dolittle

Keeping up wit the Kardashians – sezoanele 9-10.

Vita & Virginia Queen & Slim

Brooklyn Nine- Nine – Sezonul 7

PARTENERI - GSP.RO S-au despărți cu scandal în 2019, acum fotbalistul face dezvăluiri incredibile despre relația cu Pamela Anderson. „A trebuit să fug din Franța”

Playtech.ro BOMBĂ! Dr. Adrian Streinu-Cercel, avertisment înfiorător despre boala care face ravagii în România

Observatornews.ro O mamă româncă şi fiul ei de 5 ani, ucişi pe un drum din Austria. O şoferiţă, tot româncă, i-ar fi călcat intenționat cu mașina

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2022. Balanțele s-ar putea să facă o confuzie între ceea ce simt ele și ceea ce simt cei dragi

Știrileprotv.ro Lovitură pentru SUA și NATO. Țara care este dispusă să primească „sute de mii” de soldați ruși în cazul unui război

Telekomsport Şumudică, revenire de senzaţie în Liga 1! Semnează cu o echipă de tradiţie

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului