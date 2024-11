INTERVIU | Florin Lăzărescu, omul care a inventat limba dacă pentru filmul Nosferatu: „Din prima clipă m-am gândit cam ce interes va naște în România”

Noul Nosferatu este regizat de americanul Robert Houston Eggers, iar critica de specialitate îl anticipează drept unul dintre cele mai terifiante și mai uluitoare vizual filme ale anului 2024, având o distribuție notabilă, care include actori precum Willem Dafoe, Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp sau Nicholas Hoult.

Filmările au început în toamna anului 2022, iar românul Florin Lăzărescu, unul dintre cei mai prolifici oameni de cultură români contemporani, a fost cooptat în echipa de producție. Reputatul scriitor ieșean este, printre altele, directorul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) și a semnat scenariul producției Aferim!

Florin Lăzărescu. Foto: Facebook

O informație apărută cu puțin timp înainte de premiera Nosferatu arată că personajul prinicipal al filmului vorbește daca, o limbă inventată special pentru această peliculă de Florin Lăzărescu. Scriitorul ieșean detaliază, într-un interviu acordat publicistului Vasile Ernu, aspecte legate de cooptarea sa în echipa lui Robert Eggers și de contribuția la realizarea filmului.

Libertatea: Spune-ne, te rog, cum ai ajuns în proiectul Nosferatu, al lui Robert Eggers?

Florin Lăzărescu: Cu trei ani în urmă, chiar regizorul filmului, Robert Eggers, mi-a trimis un mesaj pe e-mail, în care se prezenta de parcă exista posibilitatea să nu fi auzit de el, cine e și cu ce se ocupă. Mi-a scris că e fan Aferim! și că vrea să colaborăm la un remake după Nosferatu al lui Murnau, un film plasat cumva în aceeași epocă.

– Care au fost cerințele? Ce ți s-a cerut?

– La început, am stabilit niște linii mari, în privința documentării unor lucruri specifice pentru Transilvania secolului al IX-lea, a unor dialoguri în limba română și limba romani, precum și în privința inventării străvechii limbi a dacilor. Am avut o întrevedere pe Zoom, apoi am purtat sute de discuții online sau față în față, la filmări, ca și cum am fi fost prieteni de-o viață. Pe parcurs, dincolo consilierea regizorului, am colaborat cu multe alte persoane din departamente diferite, am oferit asistență și pentru casting, recuzită, decoruri și costume.

Partea cu dacii și limba dacă mi s-a părut în egală măsură o provocare serioasă, dar și amuzantă. Din prima clipă m-am gândit cam ce interes va naște în România, ce mers pe sârmă este între a păstra o linie pe cât posibil științifică și faptul că totuși voi fi nevoit să inventez ceva cool, pentru un film de ficțiune. În fine, nu pot povesti înainte de premieră mai multe detalii, subliniez doar că nu vorbim de un film în limba dacă, ci doar de o serie de replici în limba strămoșilor noștri.

– Ai contribuit la text – zona ta de expertiză: cum a fost documentarea pentru acest film?

– Am contribuit mai mult la documentare și consiliere decât cu text în sine. Robert își făcuse propria cercetare foarte serioasă de unul singur, pornind de la ceea ce a putut citi în limba engleză. Eu a trebuit să adaug, să-i confirm ori să fac un reglaj fin pentru ceea ce știa el, accesând sursele românești. Mi-a plăcut mult să fac asta, eu însumi am descoperit lucruri pe care nu le cunoșteam despre istoria noastră de secol al XIX-lea. E o poveste în sine cum am făcut-o, dar cred că sună plictisitor publicului larg. Și nici nu ne-ar ajunge spațiul aici.

– Robert Eggers te laudă de câteva ori – în diverse intervenții publice – că l-ai ajutat. Unde anume l-ai ajutat cel mai mult?

– Asta numai el poate spune. :) Mai toate scenele din Transilvania vremii au presupus informații specifice felului nostru de a fi și a ne exprima. Cum Eggers e obsedat de autenticitate și în zona asta, a trebuit să se bazeze pe mine în unele situații unde nu avea cum să dețină controlul. Dau un exemplu de sprijin dincolo de fișa postului meu: când tragi o scenă cu un actor profesionist de talia lui Nicholas Hoult, viața regizorului pare simplă. Îi explici în câteva vorbe ce vrei de la el și-n 3-4 duble și-a făcut perfect treaba (apropo, l-am urmărit pe platou mai mult de două săptămâni și acesta juca în orice dublă numai de la bine în sus, adaptându-se aproape instantaneu la ce i se cere).

Dar când Nicholas Hoult trebuie să interacționeze cu Bunica Gherghina (vedetă de TikTok la noi), iar Robert avea să-i dea indicații scenice, lucrurile se complică. Bunica Gherghina e genială, dar roluri la nivelul acesta nu mai jucase. Nici nu vorbea limba engleză. Și, din zecile de oameni de acolo, care mai de care mai meseriaș pe ce face, Bunica Gherghina a decis că poate avea încredere doar în mine. Pentru că, așa cum o vedeam și o pricepeam eu ca fiind bunica mea, și ea mă privea ca pe nepotul ei, în acea situație tensionată. :)

Nici măcar nu pornea la „action”, când îi spunea Robert. Aștepta semnul de la mine. Așa că regizorul mi-a explicat mie ce vrea de la Bunica, iar eu a trebuit să intermediez între ea și Robert, Nick, vreme de 28 de duble. O scenă grea, filmată la lumina lumânărilor dintr-un han, unde – lasă actoria, replicile de zis – și o abatere de câțiva centimetri de la traseul de mers zăpăcea camera de filmare. Și totul trebuia reluat. Iar eu trebuia să-i explic cum și de ce mai facem totul încă o dată, fără să o descurajez.

Mi-a mai rămas în memorie o scenă senzațională: la final, după ce s-a bucurat că s-a terminat totul cu bine, Bunica m-a întrebat, arătând spre Nicholas Hoult: „Cum îl cheamă pe băiatu’ ăsta?”. „Nick”, îi zic. Iar ea s-a întors la el, cu mâinile întinse: „Măi, Nick, hai să te pupe bunica!”. Iar Nick s-a aplecat și a îmbrățișat-o de parcă era și bunica lui.

Totuși, nu vreau să-mi gonflez contribuția la Nosferatu, am fost doar o rotiță dintr-un mecanism uriaș, doar pe zona care e legată de partea transilvană a filmului. Dar mă bucur că Robert mă amintește în unele interviuri. Cu ceva OK, cât de cât, sigur l-am ajutat, dacă mă pomenește. :)

– În film vor apărea fraze, replici românești? Blesteme, înjurături ceva?

– Da, destul de multe, mai multe decât în orice film de gen Dracula: replici, molifte, descântece, blesteme, înjurături, de toate. Și în română, și în romani. Bașca în limba dacă. :) Cine e curios o să afle la premiera de peste o lună.

– Cum ți se pare acest Nosferatu față de celelalte filme despre Dracula? Dacă poți să ne spui ceva?

– Îmi pare că va fi cel mai autentic și exotic film din lunga tradiție a poveștilor cu vampiri, pornită de Nosferatu al lui Murnau.

Foto: Profimedia

