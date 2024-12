Potrivit unui anunț făcut pe pagina oficială de Instagram, Netflix le aduce abonaților, începând cu data de 11 decembrie 2024, o nouă producție de pe meleagurile mioritice: „Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc”.

„Ne teleportăm către Zăpadă, Ceai & Dragoste 2”, a fost anunțul simplu al celor de la Netflix, care au fost completați de Liviu Vârciu: „Din 11 decembrie suntem pe Netflix”!

Urmează și a treia parte

Filmul lui Liviu Vârciu este la a doua parte, după ce și prima parte s-a văzut atât în cinematografe, cât și pe Netflix. Iar în urmă cu doar câteva luni, vedeta afirma că a investit aproape 1 milion de euro în producția lui!

„Eu am investit în film peste 800.000 de euro, mă apropii de milion. Nu am împrumutat bani, așa cum am mai auzit, de la soția mea. Noi avem banii la comun. Soției mele i-am deschis acum o grădiniță, e business-ul ei, de care se ocupă ea. Business-ul meu e și al ei, ca în orice relație, banii ei sunt doar ai ei, banii mei sunt și ai ei. Prima producție a filmului mi-a plătit facturile, atât. Nu mi-a adus mai mult de 100.000 de euro profit. Banii pe care i-am încasat de la Netflix au fost doar cât să plătesc facturile pentru oameni și camere”, a spus Liviu Vârciu pentru Cancan.

Tot atunci, el a dezvăluit și faptul că filmul va avea și a treia parte, care va intra în cinematografe în luna ianuarie, iar din toamna anului 2025 se va gândi la un alt proiect cinematografic.

„Va exista și partea a treia a filmului, o voi da în ianuarie, e filmată deja. Asta e o trilogie, am început cu trei personaje, vom încheia tot cu trei personaje. Apoi voi face o altă producție, după ce voi termina. De la anul, din toamna lui 2025 mă voi gândi la alt proiect”, a mai spus Liviu Vârciu.

