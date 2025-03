În primele patru zile de la lansare, „Adolescence” a acumulat 24,3 milioane de vizualizări, un debut promițător care anunța deja un succes de proporții. Apoi, în săptămâna 17-23 martie, serialul a adăugat încă 42 de milioane de vizualizări, ajungând la un total de 66,3 milioane în doar 11 zile.

Această performanță depășește orice altă miniserie disponibilă pe Netflix până în prezent, consolidând poziția serialului în topul preferințelor abonaților.

Ce producții a bătut serialul pe Netflix

În comparație cu alte seriale și emisiuni disponibile pe Netflix în aceeași perioadă, „Adolescence” a dominat clasamentele fără drept de apel. De exemplu, locul secund a fost ocupat de „The Residence”, un serial produs de Shonda Rhimes și având-o în rol principal pe Uzo Aduba. Cu toate acestea, „The Residence” a adunat doar 6,4 milioane de vizualizări în primele patru zile, de aproape patru ori mai puțin decât „Adolescence” la debut.

Alte producții precum „Running Point” (3,5 milioane de vizualizări în a patra săptămână), evenimentul live de wrestling „Raw: 2025” (3,1 milioane) și thrillerul politic „Zero Day” (3 milioane) nu au avut șanse să concureze cu succesul miniseriei britanice.

În ceea ce privește filmele, „The Electric State” a dominat topul producțiilor în limba engleză cu 22,5 milioane de vizualizări în a doua săptămână, iar documentarul „The Twister: Caught in the Storm” a avut un debut puternic cu 17 milioane de vizualizări. Totuși, aceste cifre rămân sub performanțele impresionante ale „Adolescence”.

Cum a ajuns „Adolescence” să dețină recordul

Succesul răsunător al „Adolescence” se datorează mai multor factori. În primul rând, serialul abordează teme profunde și relevante pentru publicul tânăr, combinând drama cu elemente de thriller și mister. Distribuția talentată și scenariul captivant au contribuit, de asemenea, la atragerea unui număr mare de spectatori.

Un alt aspect important este strategia de marketing a Netflix, care a promovat intens producția pe platformele de social media și în cadrul campaniilor publicitare globale. Recomandările din partea criticilor și recenziile pozitive au amplificat și mai mult interesul publicului, transformând „Adolescence” într-un adevărat fenomen cultural.

Recent, Tudor Chirilă a vorbit și el despre „Adolescence”, afirmând că este un serial care l-a „dărâmat”, deoarece „te lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri”.

