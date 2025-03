După ce a lansat „Zăpadă, Ceai și Dragoste”, Liviu Vârciu a revenit cu „Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin Noroc” și „Zăpadă, Ceai și Dragoste III: …și Noroc”. Cea de-a treia parte a filmului rulează în această perioadă în cinematografele din toată România, iar printre actorii din film se regăsește și Diana Sar.

Într-o discuție pe care a avut-o cu Libertatea, actrița ne-a vorbit atât despre cariera ei profesională, cât și despre viața privată.

Cum a ajuns să joace în filmul lui Liviu Vârciu

Libertatea: Cum ai ajuns să joci în filmul lui Liviu Vârciu? Ce ne poți spune despre rolul tău?

Diana Sar: Am fost chemată de Domnica Cîrciumaru la casting, pentru rolul Mina. Nu îl cunoșteam pe Liviu Vârciu înainte.

Eu am jucat în partea a doua și în a treia, preluând cumva ștafeta de la Raluka. Ea a interpretat același personaj în prima parte. Pe parcurs simt că personajul a devenit puțin mai dur, dar cred că din cauza situațiilor în care au fost fetele puse de-a lungul celor trei părți.

– La ce să se aștepte publicul când merge la cinema să vadă „Zăpadă, Ceai și Dragoste 3”?

– La un film de comedie cu suspans, care îi face să râdă, să se relaxeze și să le povestească și celorlalți. Sunt câteva momente despre prietenie și despre gelozia în care cred că mulți dintre noi ne vom regăsi.

– Dacă te-ai putea teleporta în timp, oricând în istoria omenirii, când și de ce ai alege acea dată?

– M-aș teleporta în perioada anilor ’60-’80, pentru a merge la concerte live The Beatles și Led Zeppelin.

– Referitor de titlul filmului… în ce situații consideri că ai avut noroc?

– Cred că în actorie este vorba despre muncă, talent, dar și puțin noroc, ca să ajungi la casting cu rolul potrivit pentru tine. Așa că eu consider că am avut puțin noroc de fiecare dată când am fost chemată la castingurile pentru proiectele pe care le-am luat.

Ce urmează în carieră pentru Diana Sar

– În ce alte proiecte mai ești implicată în această perioadă?

– Voi începe în curând un nou film în regia lui Iura Luncașu. Mai multe detalii voi posta curând pe pagina mea de Instagram. Pe TV nu am mai avut proiecte, nu am mai fost chemată la castinguri pentru seriale.

– Ce ar trebui să știe publicul despre omul Diana Sar? Cum ești în spatele camerelor de filmat?

– Sunt o fire deschisă, îmi place să încerc lucruri noi, mă bucur de lucrurile mici și sunt sensibilă.

– Înainte să devii actriță, ai fost fotomodel. Ce te-a făcut să te oprești la actorie și să nu revii la modelling?

– Actoria îmi hrănește mai mult sufletul, îmi oferă ocazia să explorez mai mult prin personajele pe care le interpretez. Nu am renunțat la modelling, în continuare mai am ședințe foto sau prezentări, dar am ales să rămân în țară pentru a face actorie acasă.

