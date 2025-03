Titlurile lunii aprilie 2025 pe Netflix

În luna aprilie 2025, se întorc pe Netflix câteva dintre cele mai așteptate producții, dar și o serie de titluri noi, pline de intrigi tumultoase și surprize: sezonul 7 din Black Mirror, un nou capitol din serialul-antalogie care a captivat o lume întreagă, cu o distribuție de excepție și povești cutremurătoare; ultimul sezon din You, care îl urmărește pe Joe Goldberg la New York, acolo unde vechile sale obiceiuri încep să revină la viață; filmul Havoc, un thriller plin de adrenalină, cu Tom Hardy în rolul detectivului Walker, aflat pe urmele unor interlopi periculoși.

În plus, luna aprilie aduce pe Netflix și: serialul PULSE, unde apariția unui uragan vine la pachet cu tot mai multe cazuri de traumă, un spital care intră în blocaj și doi medici rezidenți care trebuie să găsească o modalitate de a lucra împreună; seria de animație Asterix & Obelix: The Big Fight, care îi readuce în prim-plan pe îndrăgiții protagoniști, în mijlocul luptelor dintre romani și gali; Carlos Alcaraz: My Way, o serie documentar despre ascensiunea și viața jucătorului de tenis care a reușit să devină cel mai tânăr nr. 1 mondial.

Pe lângă acestea, în aprilie vom mai putea urmări și Cast Away, Clueless, Sleepy Hollow și The Truman Show.

Black Mirror: Sezonul 7

Serialul-antologie sumbru și satiric al lui Charlie Brooker va reveni în 2025 cu șase episoade noi, inclusiv cu o continuare a aventurii SF „USS Callister”. Din 10 aprilie 2025, pe Netflix.

Black Mirror: Sezonul 7 – trailer Netflix

You-Sezonul 5

În cel de-al cincilea și ultimul sezon, Joe Goldberg se întoarce la New York pentru a se bucura de o viață fericită până la adânci bătrâneți. Dar viața sa perfectă este amenințată de fantomele trecutului și de propriile sale dorințe sumbre. Din 24 aprilie, pe Netflix.

You-Sezonul 5 – trailer Netflix

Havoc

Când o lovitură cu droguri scapă de sub control, un polițist blazat își croiește drum prin lumea interlopă a unui oraș corupt pentru a-l salva pe fiul unui politician. Din 25 aprilie.

Havoc – trailer Netflix

Seriale Netflix în luna aprilie 2025

Pulse

Doctorița Danny Simms și colegii ei aflați la început de carieră tratează cazuri complicate, de natură medicală sau interpersonală, la o secție de Urgențe din Miami. Din 3 aprilie.

Devil May Cry

Când un răufăcător misterios amenință să deschidă porțile iadului, un chipeș vânător de demoni ar putea reprezenta speranța lumii de a se salva. Din 3 aprilie.

Devil May Cry – trailer Netflix

How to Sell Drugs Online (Fast) – Sezonul 4

Eliberat din închisoare într-o lume în care Lenny și Dan trăiesc așa cum el și-a dorit mereu, Moritz pune la cale un plan elaborat pentru a reveni în vârf. Din 8 aprilie.

The Gardener

Mama lui Elmer s-a folosit de lipsa lui de emoții pentru a-l transforma în asasin. Dar Elmer se îndrăgostește de o victimă, iar acoperirea lor ca grădinari e nesigură. Din 11 aprilie.

Istanbul Encyclopedia

O studentă se mută în Istanbul la o prietenă înstrăinată a familiei, renunțând la umilul orășel natal pentru un oraș care îi testează identitatea și convingerile. Din 17 aprilie.

Ransom Canyon

Pasiunile se aprind într-un orășel din Texas, unde trei dinastii de fermieri se luptă pentru pământ, moștenire și oamenii pe care îi iubesc. Din 17 aprilie.

Ransom Canyon trailer Netflix

Carlos Alcaraz- My Way

Un serial documentar care oferă o perspectivă unică asupra lui Carlos Alcaraz. În afara terenului, un tip obișnuit. Pe teren, cel mai tânăr nr. 1 mondial din istorie. Din 23 aprilie.

Batlle Camp

Vedetele din reality show-ul Netflix se întrec în provocări fizice cumplite și caută să evite eliminarea pentru a câștiga 250.000 de dolari în această competiție aventuroasă. Din 23 aprilie.

The Eternaut

O ninsoare devastatoare ucide milioane de oameni, iar Juan Salvo și grupul de supraviețuitori din Buenos Aires trebuie să țină piept amenințării invizibile din altă lume. Din 30 aprilie.

Filme Netflix în aprilie 2025

The Dad Quest

Când o pereche tată-fiu află că s-ar putea să nu fie înrudiți biologic, cei doi pornesc într-o aventură sălbatică prin Mexic în căutarea adevărului.

Meet The Khumalos

Două mame, foste prietene, acum dușmance de moarte, pornesc un război de cartier atunci când află de iubirea dintre copiii lor. Din 11 aprilie.

Meet The Khumalos trailer Netflix

iHostage

Un infractor înarmat intră într-un Apple Store din centrul Amsterdamului, iar poliția trebuie să acționeze cu grijă pentru a detensiona situația. Inspirat de fapte reale. Din 18 aprilie, pe Netflix.

Bullet Train Explosion

Un tren de mare viteză cu destinația Tokyo va exploda dacă va rula cu mai puțin de 100 km/h, iar autoritățile se grăbesc să salveze pasagerii cuprinși de panică. Din 23 aprilie.

Bullet Train Explosion trailer Netflix

Exterritorial

Când fiul ei dispare în consulatul american, Sara, fost soldat al forțelor speciale, face orice pentru a-l găsi, scoțând la iveală o conspirație sinistră. Din 30 aprilie.

Filme documentare noi pe Netflix în aprilie 2025

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing

În acest documentar revelator, adolescenții și părinții povestesc despre exploatare și abuzuri tulburătoare din lumea influencerilor copii. Din 9 aprilie pe Netflix.

Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing trailer Netflix

Chef’s Table: Legends

Acest serial nominalizat la Emmy celebrează patru titani ai gătitului, Jamie Oliver, José Andrés, Alice Waters și Thomas Keller, care au schimbat modul în care ne hrănim. Din 28 aprilie.

Turning Point: The Vietnam War

De la incidentul din Golful Tonkin până la căderea Saigonului, acest serial documentar provocator examinează costurile și consecințele războiului din Vietnam. Din 30 aprilie.

Filme pentru copii pe Netflix, în aprilie 2025

Asterix & Obelix: The Big Fight

Când druidul satului uită cum să prepare poțiunea magică, Asterix, Obelix și galii trebuie să găsească noi moduri de a-i ține la distanță pe cuceritorii romani. Din 30 aprilie.

Asterix & Obelix: The Big Fight

Titluri licențiate Netflix

Sleepy Hollow – din 1 aprilie

Bloodshot – din 1 aprilie

Clueless – din 5 aprilie

The Color Purple – din 12 aprilie

Life or Something Like It – din 13 aprilie

Cast Away – din 25 aprilie

Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark – din 25 aprilie

Primal Fear – din 25 aprilie

The Truman Show – din 25 aprilie

Alvin and The Chipmunks – din 26 aprilie

Sursă foto – Shutterstock.com.

