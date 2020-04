De Livia Lixandru,

În plină pandemie de coronavirus, ferma a fost, așadar, alegerea firească pentru a sta departe de pericolul COVID-19.

Florin Călinescu a mai slăbit de când s-a mutat la fermă

„Am o gopodărie cu purcei, rațe, bibilici, gâște. Am și o vulpe pe care nu am prins-o încă, din spatele casei. Eu de mai mulți ani de zile trăiesc în felul acesta și nu mi se pare că este ceva special.

Nu am percepția unui apartament sau a unei garsoniere, stau pe pământ și ies mereu în curte”, a declarat Florin Călinescu într-o intervenție la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Actorul a detaliat pentru Click! cum arată ferma sa și în ce constă activitatea de zi cu zi în ipostaza de gospodar.

„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele”, a dezvăluit Florin Călinescu.

