Dragoș Bucur a surprins-o pe soția sa, Dana Nălbaru, cu un cadou cu totul inedit de ziua ei de naștere: un purceluș adorabil pe nume Betty. Locuind la țară de mai bine de un an, cei doi s-au obișnuit cu viața rurală, iar actorul a considerat că un animal de companie neobișnuit ar completa perfect familia lor. Astfel, cu ocazia împlinirii vârstei de 48 de ani, fosta solistă a trupei Hi-Q s-a trezit cu un purcel de care s-a atașat imediat.

Betty, purcelușa-cadou, provine din gospodăria unui vecin, a cărui scroafă a fătat recent mai mult de zece purcei. Dragoș Bucur a împărtășit vestea cu fanii săi online, anunțând cu entuziasm noul membru al familiei. Reacția Danei a fost una de mare bucurie, ea declarând că de-abia așteaptă să aibă grijă de purcelușa care a devenit rapid o prezență adorabilă în gospodăria lor.

„Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, a spus Dragoş Bucur în introducerea videoclipului. „Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte.

I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a continuat Dana Nălbaru în mediul online.

Dragoș și Dana împărtășesc din ce în ce mai mult cu publicul momentele trăite la țară, iar acest nou episod din viața lor rurală demonstrează cât de bine s-au adaptat și cât de mult prețuiesc simplitatea și farmecul vieții departe de agitația orașului.

Descoperirea făcută de Dragoș Bucur și Dana Nălbaru de când locuiesc într-un sat din Argeș

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au luat o decizie majoră în urmă cu mai bine de un an și s-au mutat la țară în liniștitul sat Moșteni-Greci, din județul Argeș. Cuplul a ales să-și ridice o casă în mijlocul naturii, unde își poate crește copiii într-un cadru mai apropiat de mediul rural.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au trei copii minunați: Sofia (17 ani), Kadri (9 ani) și Roxana India (12 ani), pe care au reușit să îi facă să se simtă ca acasă în acest colț de Rai. În fiecare sezon, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au multe activități în grădină, dacă în primăvară ară pământul, acum se bucură de recolte bogate.

În solarul lor au cultivat roșii, castraveți, ardei, vinete, dar și foarte multe alte legume, care acum s-au copt. Recent, Dana Nălbaru a mers în grădină cu băiețelul Kadri și au recoltat o gulie. L-a filmat pe băiețel în grădină, iar fosta cântăreață și actorul au dezvăluit ce au descoperit de când s-au mutat la țară.

„Prima gulie a fost colectată de Kadri în dimineața asta, când am adunat o recoltă bogată din grădină. Câteva lucruri ne sunt clare de când ne-am mutat aici: că avem foarte multe de învățat şi că suntem cam stângaci în ale agriculturii, dar traiul la țară ne priește. Suntem fericiți! 🤗🤗”, au transmis cei doi pe Instagram.

