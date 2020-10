În luna iulie, Anca Țurcașiu surprindea lumea show-biz-ului cu un anunț pe Facebook potrivit căruia a divorțat.

„Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului!”, scria atunci aceasta.

La trei luni după acest moment și după o perioadă în care și viața profesională i-a fost afectată de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, Anca Țurcașiu a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare: “E sănătos să-ți dai o pauză de respirație. Să mergi la mare. Să citești. Să stai cu tine. Să te uiți înăuntrul tău ca în ochii unui prieten vechi, deodată regăsit”.

Dar și cu noi fotografii, unele care demonstrează că vârsta nu i-a răpit frumusețea.

Vezi o galerie cu imagini din ultimii doi ani postate de Anca Țurcașiu, pe Facebook.

