De Florian Gheorghe,

Pentru superproducția “This House Is Not for Sale”, cel mai scump turneu întreprins de trupă în cei 35 de ani de existență, la București s-a pus în mișcare, zilele acestea, o echipă mare, formată din tehnicieni din trei țări, care ridică o scenă impresionantă.

Pentru a vă putea arăta cantitatea uriașă de echipament tehnic adus din fața Casei Poporului – același loc unde, în 2011, faimosul artist a cântat 60 minute în plus față de programul său, făcând din concertul de la București cel mai mediatizat show al turneului “The Circle Tour” -, am vizitat orășelul ridicat pentru buna desfășurare a concertului.

Ieri, scena este finalizată în proporție de 90%, perimetrul ce va găzdui spectacolul fiind, de asemenea, împrejmuit. Zeci de autotrenuri din toată Europa au cărat zeci de tone de echipament de sunet și lumini, acestea urmând să fie montate până duminică.

Important de reținut este că, din ziua concertului, 21 iulie, de la 7.00 dimineața și până pe 23 iulie, ora 8.00 dimineața, traficul rutier va fi închis pe Bulevardele Libertății și Unirii!

Backstage-ul mobil cuprinde zeci de containere și corturi, spații de relaxare pentru formație înaintea spectacolului, garderoba artistului și a trupei, sala de masaj și sala de mese cu bucătărie mobilă.

Cam tot ce s-a construit în spatele scenei deservește confortul artiștilor, în acest scop fiind adusă și o mașină electrică de tipul celor de golf; cu aceasta se va deplasa din culise pe scenă Jon Bon Jovi, deși distanța este de vreo 1.000 de metri.

Altfel, cerințele artistului și ale trupei sale nu au fost extravagante, mai tot ce au nevoie rockerii, în afară de apă și fructe proaspete, fiind asigurat de propria echipă și cărat în TIR-urile cu care Bon Jovi călătorește prin țările unde susține concerte.

Bon Jovi (Jon Bon Jovi – voce/chitară, David Bryn – clape, Tico Torres – tobe, Hugh McDonald – chitară bass și Phil X – chitară) va ajunge în România astăzi, de la Viena, cu o cursă charter, iar luni va pleca spre Tel Aviv, unde trebuie să cânte joi, 25 iulie.

Informații utile

Accesul în ziua spectacolului se va face, pentru cei înscriși în fan clubul artistului, la ora 14.30, urmând ca accesul general să înceapă după ora 15.00.

Au fost alese două formații pentru deschiderea evenimentului, amândouă românești, Gramofone (de la 17.15 la 18.00) și Firma (18.30 – 19.30), urmând ca după 20.30 pe scenă să urce trupa lui Jon Bon Jovi.

Un fapt inedit, înainte de concert, dar și în timpul show-ului, cei din public care postează pe twitter fotografii de la eveniment folosind hashtagul #bonjovimemories au șansa ca imaginile lor să apară pe imensele ecrane de zeci de metri pătrați din Piața Constituției, dar și pe site-ul artistului.

Prezența copiilor sub 12 ani nu este recomandată, din cauza zgomotului , iar prezența celor sub 7 ani este interzisă.