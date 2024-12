Amintim că 179 de oameni au murit într-un accident aviatic, după ce o aeronavă a companiei „Jeju Air” s-a prăbușit duminică, 29 decembrie, pe aeroportul din Muan, în sud-vestul Coreei de Sud, situat la 300 de kilometri de capitala Seul.

181 de pasageri, plus membri ai echipajului, se aflau la bord, la momentul prăbușirii aeronavei. Aceasta tocmai venea de la capitala thailandeză Bangkok.

Accidentul de la Muntele Erebus – 28 noiembrie 1979

În urmă cu 45 de ani, o aeronavă a companiei Air New Zealand s-a prăbușit, iar toți cei 257 de pasageri aflați la bord au murit. Accidentul a provocat revoltă în întreaga țară, victimele și autoritățile căutând un vinovat.

Dezastrul aviatic s-a produs la doar doi ani după ce compania aeriană a început să opereze zboruri deasupra Antarcticii.

Pilotul, căpitanul Jim Collins, a coborât ușor avionul, astfel încât pasagerii să poată vedea mai bine zona arctică. Ca și în celelalte cazuri, imagini au fost surprinse în ultimele momente, înainte ca avionul să se prăbușească.

Totuși, condițiile meteo erau nefavorabile, ceea ce înseamnă că este greu de spus ce vedeau. Fără să-și dea seama, căpitanul a înconjurat Muntele Erebus de două ori, ratând la limtă impactul cu muntele, în timp ce încerca să evite norii.

El a putut fi auzit pe înregistrarea cutiei negre îndoindu-se de ceea ce vedea din cabina de pilotaj, în timp ce avionul era aproape de impact.

„De fapt, aceste condiții nu arată deloc bine, nu-i așa?”, a afirmat el, în timp ce vorbea cu echipajul.

Ulterior, aeronava s-a prăbușit.

Avion monomotor ajuns în copaci – iunie 2012

Pasagerii aflați la bordul unui monomotor Stinson 108-3 filmau aventura lor de deasupra statului Idaho când aeronava a pierdut subit altitudine și a ajuns în copaci. Pilotul s-a ales cu răni grave.

Nathan Williams este cel care a surprins aventura. Avionul de mici dimensiune a decolat de pe o pistă a Aeroportului Bruce Meadows din Stanley și se îndrepta spre orașul-stațiune McCall.

Williams a suferit o comoție cerebrală și a spus că pilotul, Leslie Gropp, 70 de ani, un veteran pensionat al Gărzii Naționale a Armatei din Idaho, a suferit o fractură de maxilar și s-ar fi ales cu coaste rupte.

Ceilalți doi pasageri, Alec Arhets, și fiul pilotului, Tol, au scăpat cu tăieturi și vânătăi, a spus Williams.

Incident aviatic în Japonia – 2 ianuarie 2024

Un avion al companiei Japan Airlines cu 379 de pasageri a fost cuprins de flăcări, după ce s-a ciocnit în momentul aterizării cu un avion de mici dimensiuni al Gărzii de Coastă din Japonia, la bordul căruia se aflau șase oameni.

Imaginile surprinse din interiorul aeronavei arată pasageri speriați în timp ce fumul învăluie cabina. Incidentul a avut loc la data de 2 ianuarie 2024, pe pista aeroportului Haneda din Tokyo.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane





Anton Deibe, în vârstă de 17 ani, care se afla în avionul Japan Airlines, a spus pentru ziarul suedez Aftonbladet că „întreaga cabină a fost plină de fum în câteva minute”.

La acea vreme, un purtător de cuvânt al companiei aeriene a spus că toți cei 379 de pasageri, printre care și membri ai echipajului, au fost scoși din avion în siguranță.

Turbulențe la bordul unei aeronave Singapore Airlines – mai 2024

La începutul anului în curs, un britanic de 73 de ani a murit în timpul turbulențelor petrecut la bordul unui avion Singapore Airlines. Aeronava, care avea la bord 211 pasageri și 18 membri ai echipajului, decolase de la Londra și se îndrepta spre Singapore.

După circa 11 ore de zbor, avionul a pierdut altitudine în cinci minute, iar haosul s-a dezlănțuit. Pilotul a fost nevoit să efectueze aterizeze de urgență pe aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok.

Few More Visuals from the incident, where one fatality and several injuries confirmed, following severe turbulence on board Singapore Airlines Boeing 777-312(ER) aircraft (9V-SWM), that operated SQ321 from LHR to SIN, ending up diverted to Bangkok (BKK).

În imaginile video surprinse la bordul aeronavei se poate vedea haosul care a urmat, cu obiecte împrăștiate pe culoar.

Directorul general al aeroportului Suvarnabhumi, Kittipong Kittikachorn, a spus că britanicul, în vârstă de 73 de ani, călătorea cu soția sa. Acesta ar fi suferit un atac de cord, a spus oficialul.

Incidentul s-a soldat cu rănirea a 23 de oameni.

Incident aviatic la bordul unei aeronave Korean Air – iunie 2024

Pasagerii îngroziți de la bordul unui Boeing 737 Max 8 au fost nevoiți să utilizeze măștile de oxigen, după ce aeronava a pierdut altitudine. Mai multe imagini au fost publicate pe rețelele de socializare.

(NON SG) : Passengers of Korean Air Flight KE189 bound for Taiwan suffer nosebleeds, ear pain after Boeing 737 MAX 8 cabin pressure system malfunctions - NY Post

Pasagerii au acuzat dureri ale timpanelor și au avut nevoie de tratament pentru hiperventilație. Conform datelor FlightRadar, avionul a „căzut”, timp de 15 minute, de la 8.200 metri altitudine, iar 17 pasageri au fost nevoie de asistență medicală.

Aceștia nu s-au ales cu răni grave.

Dezastru aerian în Kazahstan – 25 decembrie 2024

O aeronavă a companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit miercuri, 25 decembrie, în orașul Aktau, în Kazahstan. Accidentul aviatic petrecut în ziua de Crăciun s-a soldat cu moartea a cel puțin 38 de oameni. La bordul aeronavei se aflau 72 de persoane.

Unul dintre pasageri, Subkhon Rakhimov, a început să filmeze imediat ce a realizat că avionul pierde altitudine. El a precizat că pilotul a încercat să aterizeze de mai multe ori, iar la un moment dat s-a auzit o bubuitură puternică.

Măștile de oxigen au căzut, iar pasagerii au izbucnit în plâns și se rugau să supraviețuiască. Aeronava a fost mistuită de flăcări, iar cei 29 de supraviețuitori au fost găsiți în partea din spate a avionului.

Potrivit ultimelor informații, 22 dintre cei 29 de supraviețuitori sunt spitalizați, dintre care șapte se află în stare gravă.

