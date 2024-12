„Momentan sunt într-o situație dificilă. Este o poveste lungă care a început de când am aterizat în Zanzibar. Ni s-a spus că hotelul nostru nu este gata și că ne cazează la altul 1-2 zile până este gata. Am fost de acord, hotelul arăta bine.

Ajunsesem și după 15 ore de zbor, deci nu ne-am ps semne de întrebare. Însă ieri, când am venit la ‘hotelul nostru, nu era chiar hotel deloc. Vreo 30 de muncitori puneau ‘puneu la punct camerele, care sincer nu cred că vor fi gata curând.

Nu avem apă deloc, furnici peste tot, fără ușă la baie, fără electricitate, decât la o priză. Dimineața asta am văzut că mi-a dispărut costumul de baie pus la uscat. Momentan nu voi da numele hotelului pentru că oamenii sunt drăguți și pare că vrea să ajute doar că în ultimele 24 de ore am auzit doar cuvinte frumoase, clar, dar nu și fapte.

Așadar, nu suntem genul de persoane care cerem mult de la cazare, dar atunci când dai niște bani, te aștepți să arate locul ca în poze. Probabil că vom pleca astăzi. Cer și opinia voastră dacă ați mai trecut prin așa ceva și ce ar fi de făcut”, a fost mesajul transmis de Diana Bulimar pe contul de socializare.

Diana Bulimar și Radu Dumitrache, la Power Couple

Recent, în cadrul Observatorului de la Antena 1, Diana Bulimar și iubitul ei, Radu Dumitrache, au vorbit despre cel de-al doilea sezon al show-ului Power Couple România, afirmând că se așteptau să fie mai ușor, din ce văzuseră la televizor.

„Eu am vrut doar să o văd pe Diana în competiție. Cum trăiește ea competiția. Am văzut-o mai fricoasă. Și am simțit o Diana care are nevoie de sprijinul meu”, a spus Radu Dumitrache despre Power Couple România 2025.

