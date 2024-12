Monica Tatoiu a petrecut Crăciunul acasă, alături de familie. Cu două zile înainte de Crăciun i-a cântat corul Solemnis, chiar la ea acasă, această fiind o tradiție de 20 de ani.

„Un singur an au lipsit de la noi, în 2020. Am 25 de invitați și 15 membri ai corului. Eu am o melodie foarte frumoasă. Citesc din Biblia mamei, am găsit un pasaj superb din Proorocul Ieremia, despre Nașterea Domnului, facem urările.

Suntem oameni care ne vedem o dată pe an la acest concert…Oamenii nu mai au Crăciunul, totul e despre cadouri, sunt foarte puțini oameni care mai știu colindele și acasă trebuie să miroase a mama”, a povestit Monica Tatoiu pentru Click.

Monica Tatoiu și soțul ei petrec Revelionul în Bonaire, Marea Caraibilor

Monica Tatoiu adoră să facă scufundări, așa că an de an merge în locul preferat al ei și al soțului ei.

„Merg în Bonaire și mă scufund de trei ori pe zi. Plec cu borș după mine, cel la plic, pentru că Tatoiu vrea ciorbă de Revelion.

O să fiu în costum de baie, pe plajă, și o să-i fac ciorbă pe 31 Decembrie. La prânz vom mânca o salată, la ora 18 deschidem sticla de șampanie, când e 12 noaptea în România, apoi mă duc și mă mai scufund”, a mai spus Monica Tatoiu pentru sursa citată.

Monica Tatoiu și soțul ei, Victor, sunt căsătoriți de 40 de ani și an de an merg în vacanțe, pentru că amândoi adoră să călătorească.

Cei doi soți au și anumite ritualuri împreună și la fiecare început de an obișnuiesc să deschidă 3 șampanii.

„Noi avem un ritual, întotdeauna desfacem 3 șampanii. Pe 31 decembrie, la ora 18.00, când e 12 noaptea în România, deschidem șampania medie. Pe 2 ianuarie sărbătorim anii de când ne-am cunoscut, din 1983, altă șampanie, și pe 5 ianuarie face Tatoiu 71 de ani, altă șampanie. Cea mai bună este de când ne-am cunoscut”, a mai completat Monica Tatoiu.

