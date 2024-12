Jador și Oana Ciocan, foști concurenți la Survivor România, s-au căsătorit în mare secret și deși manelistul a vorbit despre marele eveniment, niciunul dintre ei nu a postat imagini de la nuntă.

Jador a purtat un costum de mire alb, iar decorul a fost foarte frumos. Culoarea care a predominat a fost albastru. Printre invitați s-a numărat Bogdan Mocanu și mulți alți prieteni ai celor doi.

Petrecerea de nuntă a avut loc la un restaurant de lux, iar Jador și Oana Ciocan au radiat de fericire la cel mai important eveniment din viața lor. Înainte de nuntă, Jador declara că nu are emoții și își dorește foarte mult să facă pasul cel mare alături de iubita lui, care ar fi și însărcinată.

„Nu, nu am emoții. Sunt cu ea împreună de un an, dar nu am de ce să am emoții. u poți să faci cununia religioasă fără cununia civilă, deci cea religioasă clar o s-o facem. Nu fac nicio nuntă, fac doar asta, doar cununia civilă și cea religioasă”, a declarat Jador, potrivit Spynews.ro.

Jador a declarat în repetate rânduri că își dorește să devină tată și pare că visul i s-a împlinit. Potrivit unor sursce citate de Cancan, Oana ar fi însărcinată, însă niciunul nu vrea să dezvăluie acest lucru, până ce perioada critică nu va trece. Se pare că bebelușul se va naște în vara anului viitor.

