Carla are 15 ani și seamănă perfect cu mama ei. Nu apare în public, preferând să fie discretă, acesta fiind și motivul pentru care nimeni nu știa cum arată. Vedeta are o relație foarte apropiată cu Carla, care acum are 15 ani.

„În sfârșit s-a milostivit, o fi de la spiritul sărbătorilor… M-a lăsat să o fotografiez și să și postez!

E clar, trebuie să notez ziua asta în calendar!”, a scris Paula Chirilă, pe Facebook.

Recent, Paula Chirilă a recunoscut că nu i-a fost greu să aibă o relație frumoasă cu Carla, chiar și acum, la o vârstă dificilă. Vedeta spune că este o mamă foarte relaxată și a dezvăluit chiar după ce reguli își educă fiica.

„Sunt în extreme, sunt foarte relaxată când vine vorba despre anumite lucruri. Însă, pe de altă parte, sunt extrem de rigidă când vine vorba de educație, de respectarea unor reguli. Suntem și în adolescență acum.

Trebuie să învețe în fiecare zi! Eu dau totul pentru școală, orice pentru școală! Nu există nimic mai important decât programul zilnic de învățat, pentru că nu poți îngrășa porcul în ajun, examenele vin. Ea va avea examene din ce în ce mai multe, pentru că este în clasa a noua, teze și așa mai departe”, a declarat Paula Chirilă, la Spynews.ro.

Paula Chirilă se dedică în totalitate educației fiicei sale, având în vedere că a divorțat de tatăl ei acum câțiva ani și este mamă singură.

