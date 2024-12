Claudia Puican și Armin Nicoară au anunțat cu emoție că vor deveni părinți pentru prima dată, iar vestea a fost dezvăluită chiar de ziua de naștere a cântăreței. Cei doi artiști așteaptă un băiețel, care va veni pe lume în luna aprilie, și au declarat că numele micuțului va fi Efrem, o alegere cu semnificație aparte.

Armin Nicoară a povestit că numele fiului lor este inspirat de o experiență spirituală de pe Muntele Athos, unde s-a rugat la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Efrem. Numele de origine evreiască înseamnă „fertil, roditor și îmbelșugat” și simbolizează binecuvântarea divină pe care cei doi o simt acum în viața lor.

Viitorii părinți au dezvăluit, în timpul unui live pe TikTok, că plănuiesc să adauge și un al doilea nume pentru băiețel, dar acesta urmează să fie ales în perioada următoare.

Artistul a vorbit și despre nașii copilului. Roxana Vașniciuc și soțul ei, care sunt și nașii de cununie ai cuplului, vor deveni părinți spirituali ai bebelușului. De asemenea, Claudia și Armin iau în considerare să adauge încă o pereche de nași, avându-i în minte pe colega lor de breaslă Stana Stepănescu și soțul acesteia, Bojidar Ciubotin.

Cei doi artiști și-au exprimat dorința de a construi o familie frumoasă și de a-l crește pe Efrem într-un mediu plin de iubire și armonie. Fanii lor au transmis mesaje de felicitare și urări de sănătate pentru viitorii părinți și copil.

Armin Nicoară: „La mine au fost ceva probleme”

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt căsătoriți de mai bine de un an și și-au dorit enorm să devină părinți. Acum visul lor s-a împlinit și în curând își vor ține bebelușul în brațe.

Armin Nicoară a vorbit despre eforturile pe care le-a depus, alături de Claudia Puican, pentru a avea un bebeluș.

„La mine au fost ceva probleme. Am făcut niște analize, rezultatele trebuiau să iasă mai bune, nu a fost așa. Noi ne-am ales un doctor român de la Paris, acolo am făcut toate investigațiile. Eu trebuia să fac o intervenție chirurgicală.

După aflarea veștii, m-am întors la Paris, am mai făcut niște investigații, m-am întors în țară pentru două zile, pentru că aveam eveniment și urma să revin pentru intervenție. Am vorbit cu anestezistul, am programat ziua, ora. Era foarte stresat. Am hotărât să merg singur, fără Claudia pentru a nu o mai supune și pe ea la acest stres emoțional”, a declarat Armin Nicoară pentru Spynews.ro

