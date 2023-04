„Eu nu prea vorbesc de hainele ei de câteva sezoane, dar azi voi face o excepţie!”, a dezvăluit Cheloo. Momentul integral, cum s-au descurcat concurenții și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie „iUmor”, difuzată duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„Aş vrea să încep prin a-mi cere scuze că am venit aşa în faţa dumneavoastră! Am o scuză, am 38 de ani, sunt căsătorit şi sufăr de o boală: nu-mi mai pasă cum mă îmbrac. N-am ştiut că sufăr de boala asta! Soţia mea mi-a pus diagnosticul. Acum câteva luni a intrat în casă şi mi-a spus: Trebuie să mergem să îţi luăm nişte haine! Eu nu mai pot să ies aşa cu tine în oraş!”, şi-a început invitatul special momentul pe scena „iUmor”.

De vestimentaţie s-au legat imediat şi juraţii, şi prezentatorii show-ului de umor de la Antena 1. „Delia, tu ai nişte haine foarte interesante! Ar trebui să îţi faci un magazin de haine pe care nu le mai porţi!”, i-a spus Cătălin Bordea Deliei. La rândul lui, Cheloo s-a declarat impresionat de ţinuta colegei sale din acea zi.

„Eu nu prea vorbesc de hainele ei de câteva sezoane, dar azi voi face o excepţie!”, a dezvăluit acesta. Ce completări a mai făcut juratul, cum s-au descurcat concurenții și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie „iUmor”, difuzată duminică, de la 20:00, pe Antena 1.

