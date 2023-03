Marți, 28 martie, Deea Maxer anunța pe rețelele de socializare că relația cu Dinu a ajuns la final. Mulți au fost surprinși de anunțul făcut de aceasta, pentru că niciunul nu dădea semne că mariajul este pe muchie de cuțit.

Gabriela Cristea, bună prietenă a fostului cuplu, a fost uimită când a primit vestea. Prezentatoarea de la Antena Stars este de părere că în urma despărțirii lor, copiii vor suferi cel mai mult.

„Recunosc că am fost extrem de surprinsă în momentul în care am văzut că Deea și Dinu Maxer au hotărât ca drumurile lor să meargă pe cărări separare. M-am întâlnit deseori cu ei, au venit și la noi acasă, au doi copii absolut superbi, dar în viață se mai întâmplă și așa. Am văzut că au postat un mesaj comun, ceea ce înseamnă că au găsit suficient de multă înțelepciune și respect ca după 18 ani de relație să meargă mai departe într-un mod civilizat și să facă și din despărțirea asta o situație cât se poate de civilizată, mai ales că copiii sunt cei care suferă și ei probabil că încearcă să le ușureze cât mai mult sarcina celor mici”, a spus Gabriela Cristea pentru Spynews.ro.

Prezentatoarea este de părere că hotărârea de a se despărți nu a fost luată de pe o zi pe alta, iar în spate existau mai multe probleme între ei. Gabriela Cristea a transmis un mesaj pentru Deea și Dinu Maxer:

„Îmi pare rău că e așa, dar din păcate când simți că lucrurile nu mai merg poate că e mai bine așa după ce ai încercat toate căile și sunt convinsă că după 18 ani de relație nu au hotărât să se rupă în două fără să-și mai dea o șansă, încă o șansă și încă o șansă. Le doresc baftă multă amândura și înțelepciune și să-și găsească drumul pentru care au pornit în viața asta. Baftă multă!”

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de relație

Deea Maxer și Dinu Maxer au anunțat prin intermediul unei postări în mediul online că s-au despărțit. Cei doi soți, care au împreună un băiețel și o fetiță, pun punct relației lor după 18 ani.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!”, au început dezvăluirea pe rețelele de socializare Deea și Dinu Maxer.

Vedeta a ținut neapărat să îi mulțumescă public lui Dinu Maxer pentru toți anii petrecuți împreună. „Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, Dinu Maxer!”, a mai transmis cântăreața, după care s-a adresat fanilor.

„Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere și admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și totodată ne dorim să respectați acest moment din viață noastră.

Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea și Dinu Maxer”, e mesajul celor doi soți care au doi copii împreună și au ajuns la divorț.

