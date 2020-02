De Denisa Macovei,

Libertatea: Te-ai născut într-o familie numeroasă. Cum a fost copilăria ta? Le cereai ajutorul fraților tăi când aveai probleme sau ai fost mereu o fire independentă?

M-am născut într-o familie frumoasă și am avut o copilărie plină de peripeții haioase. Cu patru frați în jurul meu, mă pot numi chiar norocoasă. Frații mei au fost tot timpul protectori cu mine și m-au făcut să mă simt mereu foarte puternică. Independența mi-am dobândit-o pe parcurs. Prin prisma lor am învățat să gândesc astăzi ca un bărbat și să mă comport ca o doamnă.

Ai surprins multă lume când ai arătat că poți fi și o „farm girl” și că știi să te descurci de minune și în situații incomode. Ce ai învățat la „Ferma” și pui în practică și azi?

A fost un joc pe care l-am înţeles şi pe care l-am tratat cu calm, cu maturitate, cu răbdare şi îngăduinţă. Am trecut prin probe fizice mai mult decât intense, în urma cărora am învăţat că autodepăşirea este cel mai potrivit drum pe care poţi să-l urmezi pentru a scoate la lumină tot ce există mai bun în tine. Am învăţat să mă bucur poate şi mai mult de lucrurile simple în acea cocioabă din mijlocul pădurii şi probabil cel mai important în acest show a fost faptul că orice pierdere poate fi un câştig. Pe lângă toate aceste lucruri, am învățat să fiu o gospodină desăvârșită, chiar și la țară.





Când ai intrat în fermele gospodarilor tăi, ai retrăit amintirile de acum un an? Ai putea lăsa confortul de la oraș pentru câteva luni sau ți-a fost suficientă experiența de la „Ferma ̶ Un nou început”?

Reality show-ul “Ferma ̶ un nou început” a fost o experiență unică și nu aș mai repeta-o. Bineînțeles că mi-a fost mult mai ușor să intru în viețile gospodarilor și să înteleg tot ceea ce trăiesc ei. O să mă vedeți în timpul emisiunii în diferite ipostaze și sunt sigură că o să vă placă.

Știu din celelalte sezoane că prezentatoarea show-ului este cea mai răsfățată. Cu câte borcane de murături, dulcețuri și alte bunătăți ai revenit în București?

Ooo, am fost cea mai răsfățată! Nu știu cât o să se vadă în timpul emisiunii, dar am gustat, cred, cele mai bune preparate în toată această aventură. De la ciorbă de pește până la plăcinte cu mere. Știu că am rămas cu o poftă nebună de brânză după ce am mâncat acasă la unul dintre gospodari. Mi-am cumpărat 6 kilograme și pentru acasă. Nici nu vă imaginați ce gust poate avea. N-am mâncat în viața mea o brânză atât de bună.

Dacă show-ul se încheie cu cel puțin o nuntă și dacă ți se propune, ai accepta să nășești cuplul pețit de tine?

Bineînțeles. Mi se pare cel mai frumos lucru pe care îl pot face pentru ei. M-aș bucura tare. Mai ales că mă regăsesc în poveștile lor, știu cât este de greu să-ți găsești persoana potrivită, iar atunci când o faci, vrei să împarți bucuria cu cât mai mulți oameni dragi.

Ce a zis Patrick când l-ai anunțat că trebuie să pleci iar de acasă pentru câteva săptămâni?

Asta a și fost prima întrebare. Cât timp voi fi plecată și dacă voi avea telefonul cu mine. L-am liniștit, a fost un pic trist, dar în același timp s-a și bucurat foarte tare pentru mine.

Anul acesta, Patrick face 14 ani. Îți vine să crezi că se apropie ziua în care trebuie să-i faci buletin?

Eu și Patrick avem o relație foarte apropiată. Îl iubesc enorm. Este cel mai important pentru mine. Nu sunt o mamă perfectă, dar fac tot posibilul să fiu un exemplu pentru fiul meu. Sunt extrem de grijulie, dar nu îi arăt asta lui Patrick. Nu am vrut să îl cresc restrictiv, l-am lăsat întotdeauna să-și ia propriile decizii, dar l-am urmărit din spate. Am devenit mamă la 21 de ani, uneori chiar glumim și spunem că am copilărit împreună. Parcă nici nu-mi vine să cred că anul acesta împlinește 14 ani.

Știu că aveți o relație specială, dar… mai vrea să meargă în vacanțe cu tine sau are gașca lui de prieteni? Te mai lasă să-l duci la școală? Ce zic colegii lui că are o mamă tânără, frumoasă și mai ales celebră?

Patrick nu este un adolescent-problemă. Încă este mămos și vreau să profit la maximum de această perioadă, pentru că timpul trece repede. Mergem împreună în vacante, la școală, la film, la cumpărături și mă bucur că încă îi face plăcere. Are și gașca lui de prieteni și suntem foarte apropiați.

Apropo de compromisuri, ce nu ai face niciodată pentru a obține un beneficiu?

Nu aș face niciodată un compromis pentru un beneficiu.

