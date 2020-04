De Livia Lixandru,

Vedeta mărturisește că își dorește să devină din nou mamă și crede că acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit.

“Am fost și voi fi pregătită oricând pentru acest moment. Știu că sună ca un clișeu, dar Patrick pentru mine a fost cel mai frumos dar pe care l-am primit de-a lungul vieții.

Și mai știu că sunt multe momente importante din viața mea, care mi-au dat un anumit sentiment de realizare și fericire, însă Patrick este mai mult decât mi-aș fi putut dori vreodată.

Este cel mai bun copil din lume pentru mine. Tocmai din acest motiv mă gândesc că, pentru noi, încă un copil ne-ar aduce o bucurie. Și sunt sigură că toate lucrurile vin la momentul potrivit”, a declarat Geanina pentru Click.

La fel ca în cazul multor vedete, anul acesta Paștele a fost altfel pentru Geanina Ilieș. Dacă până acum, aceasta petrecea alături de părinții ei, acum aceasta se află acasă, doar cu fiul și iubitul ei.

“Noi, în fiecare an, petreceam Paștele la părinții mei acasă. Din păcate, în acest an, nu am mai putut fi împreună, toată familia. Anul acesta am rămas fiecare la casa lui, ne vom vedea și auzi la telefon și vom ciocni de la distanță ouăle roșii. Este o perioadă cu care mulți dintre noi nu ne-am mai confruntat, o perioadă peste care vom trece, cu siguranță. Trebuie să respectăm aceste norme de distanțare socială pentru binele nostru și al tuturor oamenilor din jurul nostru”, a mai adăugat vedeta.

Citeşte şi:

Cum au luat „naștere joculețele și bancurile lui Florin Busuioc de la Meteo. “Totul a pornit de la Mihai Dedu”

Scrisoarea emoționantă a unui medic de gardă la bolnavii COVID în noaptea de Înviere: “Dacă cineva se îndoia până acum de existența lui Dumnezeu…”

Strategiile țărilor europene pentru ieșirea din carantină. De la reluarea cursurilor școlare la redeschiderea magazinelor

GSP.RO Un medic legist contrazice ceea ce mulți credeau despre coronavirus. Ce a descoperit la toate victimele coronavirusului cărora le-a făcut autopsie