După ce lansase romanul de succes „Scrisoare pentru Ceaușescu”, George Burcea a avut un derapaj într-un LIVE pe una dintre rețelele de socializare. Actorul a instigat la violență domestică, apoi și-a cerut scuze. Greșeala nu i-a putut fi iertată, astfel că romanul său a fost retras.

După despărțirea de Andreea Bălan și mai multe neînțelegeri, George Burcea avea voie să își ia fetițele în weekend la el. Acum, după episodul neplăcut în care a fost implicat, actorul a mers acasă la fosta lui soție, unde și-a petrecut timp alături de fetițele sale.

George Burcea a postat pe rețelele de socializare imagini în timp ce se juca cu fiicele lui, Ella și Clara. Fostul soț al Andreei Bălan a mers și în oraș cu micuțele, unde s-au distrat de minune împreună.

Ce spunea George Burcea despre relația cu Andreea Bălan

George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit în primăvara anului 2020. Cei doi au împreună două fiice, Ella Maya, în vârstă de 4 ani, și Clara Maria, de 2 ani. Actorul a vorbit recent despre relația cu artista și a recunoscut că de doar două luni își poate lua fetițele în locuința lui.

„A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. (…) Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important ca atât ea, cât și eu să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să iau fetițele în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniță și le aduc acasă duminică seara”, a declarat George Burcea, în emisiunea „În Oglindă”.

