În timp ce Andreea Bălan și Victor Cornea se pregăteau pentru ceremonia religioasă, George Burcea a publicat în mediul online o imagine care a generat rapid reacții și speculații. Actorul a distribuit o fotografie inspirată de „Commedia dellarte 2.2”, lucrare în care apare o femeie îmbrăcată în alb, asemănătoare unei mirese.

După ce mulți l-au acuzat că făcea referire la artistă, George a transmis un mesaj și a explicat ce a vrut să spună cu acea postare.

Metafora folosită de George Burcea în ziua în care fosta lu soție s-a cununat religios a ridicat semne serioase de întrebare.

Actorul se află în New York de câteva luni bune, acolo unde se concentrează strict pe carieră, după cum a mărturisit chiar el.

„Sunt în New York de câteva luni și îmi văd de meseria de actor. Imaginea publicată este un vizual de promovare pentru un spectacol la care lucrez aici, din zona commedia dellarte. Nu are nicio legătură cu viața personală a nimănui, ci doar cu proiectele mele artistice”, a declarat George Burcea pentru Spynews TV.

Commedia dellarte este o formă de teatru apărută în Italia în secolul al XVI-lea, bazată pe personaje exagerate, măști și multă improvizație. Actorii interpretau roluri fixe și prezentau povești despre relații complicate, jocuri de putere, aparențe și situații comice. Personajele purtau adesea măști pentru a ascunde adevărata identitate sau intențiile reale, iar spectacolele aveau un ton satiric și teatral.

