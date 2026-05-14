Casă din anii 40, într-o zonă foarte căutată din Zürich

Imobilul din Zürich, ce poate fi închiriat pentru 3.500 de franci elvețieni pe lună, este descris drept o casă mai veche, construită în anii 40, fără elemente de lux, dar cu foarte mult spațiu.

Proprietatea este situată într-o zonă liniștită, la doar câteva minute de școală și de zone verzi, ceea ce o face extrem de atractivă pentru familii, chiar dacă acestea sunt excluse din start.

Locuința se află în cartierul Witikon, din Zürich și este oferită spre închiriere pentru 3.500 de franci elvețieni pe lună, echivalentul a peste 3.800 de euro.

Pentru această sumă, chiriașii primesc o casă individuală cu 7,5 camere, 140 de metri pătrați locuibili, o grădină mare, două băi, bucătărie spațioasă și garaj dublu.

Anunțul a atras rapid atenția pe piața imobiliară tensionată din Zürich, unde găsirea unei locuințe accesibile este extrem de dificilă.

De altfel, chiar dacă este o locuință mai veche, considerată demodată, chiria este ieftină după standardele orașului Zürich, care este clasat drept cel mai scump oraș din lume.

Proprietarul exclude familiile cu copii

Deși casa pare ideală pentru o familie numeroasă, mai ales datorită apropierii de școală, pădure și de Grădina Zoologică din Zürich, proprietarul a precizat clar că preferă chiriași care să împartă spațiul de locuit.

„Casa este ideală pentru o comunitate de locatari (WG) care apreciază spațiul generos dintr-o casă independentă”, se arată în anunțul publicat pe platforma Homegate.

Mai mult, anunțul precizează explicit: „Vă rugăm să rețineți: se preferă închirierea către o comunitate de locatari – nu către familii”.

Motivul pentru care familiile sunt refuzate

Potrivit publicației Blick, compania imobiliară care administrează închirierea a explicat că decizia are legătură cu planurile de demolare ale clădirii.

Contractul de închiriere este limitat la trei ani, după care casa urmează să fie demolată pentru construirea unui imobil nou, modern și mai scump.

„Întrucât clădirea va fi demolată în aproximativ trei ani, nu o închiriem familiilor”, a declarat reprezentantul companiei imobiliare pentru Blick.

Publicația elvețiană notează că proprietarii s-ar putea teme că o familie cu copii ar putea contesta evacuarea în instanță și ar putea obține prelungirea perioadei de locuire, întârziind astfel proiectul imobiliar.

