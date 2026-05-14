Vremea în București pe 7 zile: de la 27 de grade Celsius la ploaie și 16 grade Celsius

În București, joi, 14 mai, vremea este predominant noroasă, cu 19 grade Celsius ziua și 8 grade Celsius noaptea. Probabilitatea de precipitații este de 25%, iar vântul bate slab, dinspre sud-sud-vest, cu 4 km/h.

Vineri, 15 mai, se încălzește. AccuWeather anunță 24 de grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea, cu doar 1% șanse de ploaie. RealFeel ajunge la 27 de grade Celsius, însă indicele UV maxim urcă la 8, nivel considerat nesănătos.

Sâmbătă, 16 mai, Capitala ajunge la 27 de grade Celsius, cu minimă de 12 grade Celsius. Ziua vine însă și cu risc de furtuni. AccuWeather indică o probabilitate de precipitații de 65%, cu aproximativ o oră de ploaie.

Schimbarea puternică vine duminică, 17 mai. Maxima scade la 16 grade Celsius, minima va fi de 10 grade Celsius, iar prognoza arată ploaie, cu 99% șanse de precipitații. AccuWeather estimează 8 ore de ploaie, iar temperatura resimțită va fi de doar 13 grade Celsius.

Luni, 18 mai, vremea rămâne instabilă. Sunt anunțate 21 de grade Celsius ziua și 10 grade Celsius noaptea, cu ploaie și burniță. Marți, 19 mai, vor fi 21 de grade Celsius și averse scurte, iar miercuri, 20 mai, cerul devine parțial însorit, dar rămân șanse de precipitații.

Joi, 21 mai, AccuWeather anunță din nou câteva furtuni în București, cu 22 de grade Celsius ziua și 13 grade Celsius noaptea. Vineri, 22 mai, maxima ajunge la 23 de grade Celsius, dar sunt anunțate câteva furtuni și o probabilitate de precipitații de 72%.

Vremea în Constanța pe 7 zile: ploaie la început, apoi averse spre finalul intervalului

La Constanța, joi, 14 mai, vremea începe cu ploaie și burniță. Maxima este de 18 grade Celsius, minima de 9 grade Celsius, iar probabilitatea de precipitații este de 65%. AccuWeather estimează două ore și jumătate de precipitații.

Vineri, 15 mai, vremea se îmbunătățește. Sunt anunțate 19 grade Celsius, cer predominant însorit și doar 1% șanse de ploaie. Sâmbătă, 16 mai, rămân 19 grade Celsius, dar cerul va fi predominant noros.

Duminică, 17 mai, apar din nou șanse de ploaie, cu 16 grade Celsius ziua și 11 grade Celsius noaptea. Luni, 18 mai, probabilitatea de precipitații crește la 84%, iar AccuWeather anunță ploaie scurtă, cu 18 grade Celsius ziua.

Marți, 19 mai, vremea devine predominant însorită, cu 19 grade Celsius, însă miercuri, 20 mai, revin câteva averse. Joi, 21 mai, sunt anunțate 20 de grade Celsius și câteva averse, iar vineri, 22 mai, maxima urcă la 23 de grade Celsius, dar rămân șanse de ploaie.

Vremea în Cluj pe 7 zile: averse, furtuni și temperaturi oscilante

La Cluj, joi, 14 mai, vremea este cu nori și soare, 17 grade Celsius ziua și 5 grade Celsius noaptea. Probabilitatea de precipitații este foarte mică, de 1%.

Vineri, 15 mai, maxima urcă la 20 de grade Celsius, dar apare o aversă, cu 58% șanse de precipitații. Sâmbătă, 16 mai, sunt anunțate 22 de grade Celsius și o furtună în unele zone, cu o probabilitate de precipitații de 55%.

Duminică, 17 mai, vremea se răcește. Maxima coboară la 16 grade Celsius, iar AccuWeather anunță șanse de ploaie.

Luni, 18 mai, vor fi 18 grade Celsius și câteva averse, cu o probabilitate de precipitații de 86%. Marți, 19 mai, vremea rămâne ploioasă, cu 17 grade Celsius și câteva averse. Miercuri, 20 mai, apar nori și soare, iar maxima urcă la 19 grade Celsius.

Joi, 21 mai, sunt prognozate câteva furtuni, cu 21 de grade Celsius ziua, iar vineri, 22 mai, vor fi 21 de grade Celsius și câteva averse.

Vremea în Iași pe 7 zile: vreme mai caldă, dar cu ploi și furtuni spre mijlocul săptămânii

La Iași, joi, 14 mai, sunt 19 grade Celsius ziua și 5 grade Celsius noaptea, cu nori și soare. Vineri, 15 mai, vremea se încălzește până la 23 de grade Celsius, iar șansele de ploaie rămân foarte mici.

Sâmbătă, 16 mai, maxima ajunge la 24 de grade Celsius, dar AccuWeather anunță o aversă, cu 55% șanse de precipitații. Duminică, 17 mai, sunt prognozate 21 de grade Celsius, nori și soare, dar rămâne o probabilitate de precipitații de 55%.

Luni, 18 mai, vor fi 20 de grade Celsius și una sau două averse scurte. Marți, 19 mai, vremea este predominant însorită, cu 20 de grade Celsius, dar probabilitatea de precipitații rămâne la 55%.

Miercuri, 20 mai, vremea se strică mai clar. AccuWeather anunță perioade de ploaie și o furtună, cu 19 grade Celsius ziua și 13 grade Celsius noaptea. Joi, 21 mai, vor fi câteva averse, iar vineri, 22 mai, sunt prognozate averse și furtuni, cu 22 de grade Celsius ziua.

Vremea în Timișoara pe 7 zile: răcire puternică duminică, cu averse și 14 grade Celsius

La Timișoara, joi, 14 mai, sunt anunțate 21 de grade Celsius ziua și 9 grade Celsius noaptea, cu înnorare accentuată. Vineri, 15 mai, maxima urcă la 23 de grade Celsius, dar apare o aversă, cu 58% probabilitate de precipitații.

Sâmbătă, 16 mai, AccuWeather anunță 22 de grade Celsius și una sau două averse scurte. Duminică, 17 mai, vine cea mai puternică răcire din interval: maxima coboară la 14 grade Celsius, minima va fi de 9 grade Celsius, iar probabilitatea de precipitații este de 100%. Sunt anunțate averse, iar temperatura resimțită va fi de doar 12 grade Celsius.

Luni, 18 mai, vremea rămâne rece pentru această perioadă, cu 17 grade Celsius și ploaie scurtă. Marți, 19 mai, vor fi 19 grade Celsius și câteva averse, iar miercuri, 20 mai, sunt anunțate 21 de grade Celsius și ploaie scurtă.

Joi, 21 mai, vremea se mai îndreaptă, cu 23 de grade Celsius și nori cu soare. Vineri, 22 mai, rămân 23 de grade Celsius, dar AccuWeather anunță o aversă.

Vremea în Brașov pe 7 zile: ploi repetate și maxime de numai 13… 15 grade Celsius în mai multe zile

La Brașov, joi, 14 mai, sunt anunțate 16 grade Celsius ziua și 3 grade Celsius noaptea. Vineri, 15 mai, vremea se încălzește până la 21 de grade Celsius, cu nori și soare.

Sâmbătă, 16 mai, maxima ajunge la 23 de grade Celsius, dar sunt prognozate câteva averse. Duminică, 17 mai, vremea se răcește brusc: maxima coboară la 13 grade Celsius, minima va fi de 8 grade Celsius, iar AccuWeather anunță ploaie scurtă.

Luni, 18 mai, vor fi 14 grade Celsius și ploaie cu burniță ocazională. Marți, 19 mai, maxima rămâne la 13 grade Celsius, cu posibilă aversă. Miercuri, 20 mai, sunt anunțate 15 grade Celsius și șanse de ploaie.

Joi, 21 mai, vremea rămâne instabilă, cu ploaie și o furtună. AccuWeather estimează 6 ore și jumătate de ploaie. Vineri, 22 mai, sunt prognozate averse, cu 17 grade Celsius ziua și 9 grade Celsius noaptea, iar durata estimată a ploilor ajunge la 8 ore.

Vremea în Craiova pe 7 zile: ploi duminică, vânt mai puternic luni

La Craiova, joi, 14 mai, vremea este cu nori și soare, 19 grade Celsius ziua și 8 grade Celsius noaptea. Vineri, 15 mai, maxima urcă la 23 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial însorit.

Sâmbătă, 16 mai, sunt anunțate 23 de grade Celsius și o aversă, cu 66% șanse de precipitații. Duminică, 17 mai, vremea se răcește și se strică. Maxima scade la 16 grade Celsius, iar AccuWeather anunță perioade de ploaie, cu 71% probabilitate de precipitații.

Luni, 18 mai, vor fi 17 grade Celsius și cer predominant noros. Vântul va sufla din vest cu 28 km/h. Marți, 19 mai, sunt anunțate 19 grade Celsius și ploaie cu burniță ocazională.

Miercuri, 20 mai, vremea se mai încălzește, cu 22 de grade Celsius și cer parțial însorit. Joi, 21 mai, revin câteva averse, iar vineri, 22 mai, sunt anunțate 22 de grade Celsius și câteva averse, mai ales spre sfârșitul zilei.

Vremea în Bistrița-Năsăud pe 7 zile: ploi mai multe între duminică și marți

În Bistrița-Năsăud, joi, 14 mai, sunt anunțate 18 grade Celsius ziua și 4 grade Celsius noaptea. Vineri, 15 mai, maxima urcă la 22 de grade Celsius, cu nori și soare.

Sâmbătă, 16 mai, vor fi 24 de grade Celsius, dar AccuWeather anunță câteva averse, cu 60% șanse de precipitații. Duminică, 17 mai, vremea se strică mai serios: sunt prognozate perioade de ploaie, cu o probabilitate de precipitații de 91%.

Luni, 18 mai, continuă perioadele de ploaie, tot cu 91% șanse de precipitații. Marți, 19 mai, sunt anunțate câteva averse, mai ales spre sfârșitul zilei, cu 19 grade Celsius ziua.

Miercuri, 20 mai, AccuWeather indică o furtună în unele zone, cu 20 de grade Celsius ziua și 11 grade Celsius noaptea. Joi, 21 mai, vremea devine mai bună, cu nori și soare, iar vineri, 22 mai, sunt anunțate 22 de grade Celsius și cer parțial însorit.

Unde se strică cel mai tare vremea în următoarele 7 zile

Potrivit prognozei AccuWeather, ziua de duminică, 17 mai, aduce cele mai clare schimbări în mai multe orașe. În București, temperatura scade de la 27 de grade Celsius sâmbătă la 16 grade Celsius duminică, cu ploaie aproape sigură. La Timișoara, maxima coboară la 14 grade Celsius, cu averse și probabilitate de precipitații de 100%.

Și la Brașov se răcește puternic, de la 23 de grade Celsius sâmbătă la 13 grade Celsius duminică. La Craiova, maxima scade la 16 grade Celsius, iar AccuWeather anunță perioade de ploaie. La Cluj, duminică vor fi 16 grade Celsius și șanse de ploaie, după 22 de grade Celsius sâmbătă.

În mai multe orașe, ploile continuă și după duminică. Bucureștiul are averse și furtuni inclusiv joi și vineri, 21 și 22 mai. La Brașov, finalul intervalului este foarte ploios, cu ploaie și furtună joi și averse vineri. La Iași, miercuri sunt anunțate perioade de ploaie și o furtună, iar vineri apar averse și furtuni.

Prognoza AccuWeather arată o săptămână cu schimbări mari de temperatură, de la zile mai calde la ploi, averse și furtuni în cele mai multe zone din țară.