Tehnologia, livrată sub forma unei actualizări software gratuite, vizează persoanele cu vârsta de peste 18 ani care prezintă o pierdere ușoară până la moderată a auzului.

Diagnosticare și asistență bazată pe software

Sistemul se bazează pe un test auditiv validat științific, pe care utilizatorii îl pot efectua în aproximativ cinci minute folosind un iPhone sau iPad compatibil.

Rezultatul testului generează un profil personalizat care permite ajustarea dinamică a sunetelor ambientale în timp real, amplificând frecvențele necesare pentru a facilita conversațiile.

Din punct de vedere tehnic, profilul auditiv nu se limitează doar la interacțiunea cu mediul înconjurător, ci este aplicat automat și conținutului media (muzică, filme, apeluri) pe toate dispozitivele din ecosistemul utilizatorului.

Datele obținute, inclusiv audiograma, sunt stocate criptat în aplicația „Sănătate” și pot fi partajate ulterior cu medici specialiști pentru o evaluare medicală aprofundată.

Pe lângă asistența activă, noile AirPods Pro 3 includ funcția „Protejare auz”, concepută să monitorizeze și să atenueze zgomotele de fundal puternice, menținând în același timp calitatea sunetului ascultat.

Această suită de funcții a fost dezvoltată pentru a răspunde riscurilor de sănătate asociate cu deficiențele auditive netratate, precum izolarea socială sau riscul crescut de demență.

În ceea ce privește confidențialitatea, datele de sănătate sunt protejate prin criptare end-to-end atunci când sunt sincronizate cu iCloud, condiția fiind utilizarea autentificării în doi factori.

Apple precizează că nu deține cheile de decriptare pentru aceste informații, asigurând astfel că datele auditive rămân accesibile exclusiv utilizatorului.

Compatibilitate hardware și software

Funcțiile de testare și proteză auditivă sunt compatibile cu modelele AirPods Pro 2 și AirPods Pro 3. Utilizarea acestora necesită cea mai recentă versiune de firmware și dispozitive mobile care rulează cel sistemele de operare iOS 26, iPadOS 26 sau mai noi.

Pentru funcția de protejare a auzului pe computerele Mac, este necesară versiunea macOS Tahoe sau ulterioară.