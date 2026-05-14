Aceleași date ne arată că economia nu doar că nu dă semne de revenire, ci și-a accelerat declinul mai mult decât „surprindea” statistica în urmă cu trei luni: scăderea din trimestrul IV 2025, primul în care s-a manifestat pe deplin majorarea TVA operată de la 1 august 2025 a fost revizuită în jos la 2% (de la 1,8%).

Altfel spus, majorarea TVA este mai nocivă pentru economie decât „surprindea” statistica pe datele provizorii. Căderea economică s-a confirmat și în trimestrul I 2026, cu o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent. Este relevant, dar mai relevant este că în trimestrul I 2026, economia a scăzut cu 1,7% față de trimestrul I 2025, ceea ce reprezintă, în opinia mea, cel mai bun trimestru dintre cele care vor urma. Adică scăderea economică a României în 2026 se îndreaptă spre -3%.

În plus, inflația anuală a urcat la 10,71% (cel mai mare nivel de la majorarea TVA încoace și cel mai mare nivel din martie 2023, când a fost de 14,53%) ceea ce întregește tabloul înrăutățirii economiei României în mandatul lui Bolojan: creșterea economică nu există, iar prețurile au explodat.

Personal, nu încerc niciun sentiment de mirare, ci doar de revoltă amplificată împotriva măsurilor de buzunărire a populației prin inflație și majorări de taxe. Am avertizat încă din iulie 2025 că efectele „reformatorului” Bolojan vor conduce economia la o scădere de -2,5% și o inflație de 10%.

Față de vârful ciclului economic de creștere (trimestrul II 2025, +0,7% față de trimestrul anterior), economia a scăzut, conform datelor comunicate azi de INS, cu -2% în trimestrul IV 2025 (diferență față de vârf de -2,7%), și a continuat să scadă și în primul trimestru din 2026. Inflația a sărit de 10%.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Țineți cont că pe fondul iresponsabilității guvernării „pline” (nu interimare, ca acum), bugetul pentru anul 2026 a fost adoptat cu cea mai mare întârziere, vreodată, după ce trecuseră aproape 3 luni de la începutul anului. Ceea ce a însemnat că:

Cheltuielile din trimestrul I 2026 au fost mai mari decât cele care aveau să fie programate prin bugetul pentru anul 2026, pentru că pur și simplu, spre exemplu în cazul cheltuielilor de personal, au mers pe un buget lunar mai mare (cel din 2025, neexistând buget aprobat pentru 2026)

Ajustarea de cheltuieli de personal (spre exemplu notificările de reducere cu 10% a cheltuielilor salariale făcute către ordonatorii principali de credite) va lovi direct și mai puternic nivelul de trai al personalului plătit din fonduri publice, pentru că, spre exemplu, dacă vrei să reduci cheltuielile anuale cu salariile în 2026 cu 10% dar nu ai făcut-o până la 30 iunie 2026, reducerea din a doua jumătate a anului va fi de 20%. O astfel de reducere, împreună cu inflația de 11%, înseamnă în mod real o nimicire a puterii de cumpărare. Nu plâng pe umărul nimănui, dar în momentul în care tai astfel puterea de cumpărare nu faci decât să adâncești recesiunea, adică capacitatea economiei de a produce bunuri și servicii (și de a genera taxe).

Mai amintesc că:

În raport cu inflația comunicată astăzi de 10,71% (și inflație doar pe primele patru luni ale anului de 3,1%), bugetul pentru anul 2026 a fost construit pe o inflație de 3,6%.

Creșterea economică programată pentru 2026 prin proiectul de buget este de 1%. Cum revii tu de la -1,7% în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025, la +1%, în condițiile în care prognozele actualului buget s-au dovedit mincinoase încă de la adoptare și promulgare, iar majorările de taxe au continuat de la 1 ianuarie 2026?

În raport de aceste evoluții, pot în sfârșit să îmi dau răspunsul la întrebarea: „Reformist sau delincvență financiară guvernamentală?”, pe care o adresam public în septembrie 2025, bazându-mă pe un alt set de întrebări:

Bugetul avea deficit prea mare (făcut tot de ei)? Nicio problemă, luăm de la educație și direcționăm la „sifoane”.

Fură grupurile de interese TVA cuvenită bugetului prin insolvențe de la început gândite, în scopul furtului? Nicio problemă, majorăm TVA ca să aibă în continuare de unde să fure.

Buzunărim populația prin majorări de taxe pentru contribuabilii captivi și corecți? Nicio problemă, îi mai buzunărim încă o dată prin inflație.

În concluzie, cifrele de astăzi confirmă recesiunea. Scăderea de 2% în ultimul trimestru din 2025 și declinul de –1,7% în primele trei luni din acest an (față de primul trimestru din 2025) reprezintă o confirmare a „lumii întoarse pe dos” a unora care preferă să fie dojeniți că mai degrabă sunt lipsiți de inteligență, decât că sunt iresponsabili.

Când prognozezi în urmă cu șase săptămâni o creștere de 1%, iar realitatea îți dă un recul de -2%, nu mai vorbim de eroare de calcul, prostie sau „dorință”, ci pur și simplu de iresponsabilitate. Cifrele de astăzi nu mint: ele reflectă doar ceea ce a însemnat deghizarea propagandistică în „competență” a delincvenței financiare față de propriii cetățeni.