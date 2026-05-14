Potrivit lui Vicente de la O Levy, „singurul lucru” pe care îl are Cuba „este gazul din sondele noastre”. Cu toate acestea, cantitatea de gaze este limitată, iar sistemul energetic se află într-o stare „critică” pe fondul blocadei impuse de SUA asupra aprovizionării insulei cu petrol.

Proteste dispersate față de întreruperile de curent au izbucnit miercuri la Havana, în condițiile în care capitala Cubei dispune de energie electrică doar pentru două ore pe zi.

Statele Unite și-au reiterat săptămâna aceasta oferta de a trimite un ajutor de 100 de milioane de dolari în schimbul unor „reforme semnificative ale sistemului comunist cubanez”.

Vicente de la O Levy a recunoscut că situația din Cuba este „extrem de tensionată” din cauza întreruperilor de curent electric.

Spitalele nu funcționează în mod normal, în timp ce școlile și birourile guvernamentale rămân închise. Turismul, un motor economic pentru Cuba, este, de asemenea, afectat.

Cuba se baza în mod normal pe Venezuela și Mexic pentru a se aproviziona cu petrol. Cele două țări au întrerupt în mare măsură livrările de petrol către insula comunistă după ce un comando american l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, iar administrația Trump a crescut presiunile asupra Cubei pentru a-și revizui relațiile cu Statele Unite.

Secretarul de stat american Marco Rubio, de origine cubaneză, insistă ca regimul de la Havana să accepte ajutorul umanitar în valoare de 100 de milioane de dolari, în caz contrar urmând „să fie responsabil față de poporul cubanez pentru că stă în calea asistenței esențiale”.