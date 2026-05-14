Oferă cazare în schimbul îngrijirii pisicii

Anca Burducea, o româncă stabilită în New York, caută pe cineva să îi îngrijească pisica între 27 iulie și 20 august, oferind la schimb cazare în apartamentul său din Manhattan.

Locuința este un apartament cu două dormitoare, situat la etajul trei, fără lift, în zona Midtown Manhattan.

„Caut pe cineva care să vină la New York în perioada 27 iulie – 20 august și să aibă grijă de o pisică. Apartament cu 2 dormitoare la etajul trei fără lift. Zona Midtown Manhattan. Noi vom călători în România (probabil mare, Moldova, Cluj, Sighișoara, București) – dacă aveți un apartament la schimb într-unul din locurile astea ar fi minunat, vom fi acolo doar câteva zile”, a precizat Anca Burducea, în anunțul de pe grupul de Facebook.

În anunț, proprietara spune că a mai făcut astfel de schimburi și că își dorește în primul rând încredere: „Partea cea mai importantă e să am încredere în persoana/persoanele care vor veni. Asta e casa noastră, deci vrem încredere completă”.

Despre pisică, aceasta avertizează că adaptarea poate dura: „Pisica e un pic dificilă la început, dar după câteva zile se va apropia și va fi foarte iubitoare. Aș prefera cineva confortabil cu pisici, sau măcar să aveți încredere că vă puteți apropia”.

Ofertele primite: de la apartamente la mare la cabane la munte

Postarea a generat peste 230 de comentarii și mai mult de 2.000 de aprecieri, utilizatorii venind cu propuneri variate de schimb de locuințe în România și Europa.

Printre ofertele primite se numără apartamente la mare, vile în zona Bucureștiului, cabane la munte în Cluj și Beliș, dar și locuințe în Maramureș sau alte orașe turistice.

„Ce tare dacă aș avea concediu o lună, luam deja biletele de avion. Și vă dădeam la schimb apartament la mare, în Mamaia Nord. Ce rău îmi pare. Și avem și pisică. Succes să găsiți pe cineva”, a comentat o româncă.

„Eu am avut 14 ani o pisică, apoi am fost catsitter la pisicile tuturor prietenilor. (..) Am viză pe 10 ani, iar la NY am fost de două ori și este orașul meu preferat! La Cluj-Napoca am un apartament cu curte, în apropierea centrului, iar la Maramureș am cam în oricare oraș câte o oportunitate de cazare. În restul orașelor enumerate de dumneavoastră, la fel. Dacă credeți că doriți să ne auzim pentru mai multe detalii, vă rog să îmi scrieți”, este una din propuneri.

Alții au propus la schimb case din Cluj sau alte orașe din țară.

„Foarte interesantă propunerea. Avem și noi o cabană la schimb liberă în Beliș la 60 km de Cluj. Avem și o casă la Cluj. În caz că sunteți interesată de schimb puteam să vorbim în privat”, s-a oferit altcineva.

„Bună ziua! Noi avem acasă 3 pisici pe care eu le iubesc la fel ca și pe copiii mei. Avem și o garsonieră la malul mării pe care o putem oferi cu drag. Dacă credeți ca ne putem înțelege, vă rog să îmi scrieți”, este o altă ofertă.

Unii utilizatori au propus chiar schimburi internaționale, precum vacanțe în Franța.

„Poate pe viitor putem face schimbul cu o vacanță la Cannes ( Coasta de Azur) … iubesc pisicile , am și eu una”, a scris altcineva.

O femeie oferă casa sa din București în schimb.

„Este visul fetiței mele mari să ajungă la New York, vrea să o întâlnească pe Sabrina Carpenter. Noi iubim animăluțele și sigur ne vom înțelege cu pisicuța. Avem suficient timp să ne împrietenim chiar. Oferim la schimb o vilă de 4 camere sau un apt. de 2 cam. lângă București, situate în cel mai mare complex rezidențial din zona de Nord, cu acces facil spre munte și aeroport”, a scris aceasta.

Prea multe propuneri

Anca Burducea a scris apoi că a primit foarte multe propuneri.

„Actualizare: am primit foarte multe mesaje și mi-e greu să le citesc pe toate. Dat fiind că vom călători prin România timp de trei săptămâni, mai mult decât un loc să stăm câteva zile, ne-ar fi foarte de folos să avem o mașină timp de trei săptămâni. Excursia începe și se termină în București. Vă rog să considerați și lucrul asta când îmi scrieți, mulțumesc!”, a completat românca din New York anunțul.

Anunțul de pe grupul de Facebook Foto: captură Facebook

Cum pot merge românii în SUA

Pentru a călători în Statele Unite, cetățenii români trebuie să dețină o viză care să le permită intrarea în țară.

Aceștia pot obține viza de la Ambasada SUA din București. Cel mai frecvent tip de viză este B1/B2 (Turism și Afaceri). Pentru asta trebuie completat formularul DS-160, plătită taxa de viză (MRV), care este în prezent de 185 USD și trecut de interviul de la ambasadă.

De regulă, viza se acordă pe o perioadă de 10 ani și permite șederi de maximum 6 luni la fiecare intrare.

Românii au nevoie și de un pașaport valabil cel puțin încă 6 luni de la data călătoriei.

Programul Visa Waiver (ESTA) nu este activ pentru România în acest moment, astfel că intrarea fără viză nu este posibilă.