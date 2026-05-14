Așa cum Libertatea a dezvăluit deja, Lind, care a fost în primă fază suspect, dar a rămas doar cu calitatea de martor, a cerut să primească statutul de martor vulnerabil și a fost audiat într-o cameră separată pentru a nu da ochii cu Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă, despre care a spus că „i-au creat o stare de frică şi l-au afectat din punct de vedere psihic”.

Mărturia lui Lind, studiată de Libertatea, arată cum a ajuns frizerul pasionat de electronică să le furnizeze celor doi bărbați dispozitivul de detonare de la distanță, dar și care a fost comportamentul suspecților după explozia în care a murit Ioan Crișan. Frizerul a mai declarat în fața instanței că Bulbuc i-a dat de înțeles că Ioan Crișan nu este singura victimă a lui Horodincă, celălalt acuzat din dosar.

Sebastian Bulbuc și Adrian Horodincă

„Sunt în relații de dușmănie cu ambii inculpați pentru că mi-au făcut rău”

Audiat într-o cameră separată, după ce a primit statutul de martor vulnerabil, Florin Lind a spus încă din debutul mărturiei sale de la Curtea de Apel Timișoara că a avut o relație de prietenie cu Sebastian Bulbuc, dar acum „este în relații de dușmănie cu ambii inculpați pentru că i-au făcut rău”.

Martorul i-a spus judecătoarei de caz că nu a suferit nicio pagubă de pe urma atentatului în care a fost ucis Ioan Crișan. „Doar sănătatea mi s-a degradat”, a mai spus martorul.

„Era un aparat pentru hobby-urile mele”

Despre dispozitivul de detonare de la distanță cu ajutorul telefonului mobil, pe care l-a creat și care a fost folosit în uciderea lui Crișan, Lind a spus că l-a confecționat pentru că era pasionat de electronică. „Acel dispozitiv era creat pentru a fi multifuncţional. Avea capacitatea de a deschide o uşă de la distanţă şi maşina. De mic aveam pasiunea de a puşca petarde sau carbit. Era un aparat pentru hobby-urile mele”, a declarat Lind, la proces.

Frizerul spune că s-a lăudat cu acest dispozitiv clienților săi, inclusiv lui Bulbuc. „Aparatul era de mult conceput. Cam cu doi ani înainte m-am gândit la acel aparat. Şi fostei mele prietene i-am spus că pot să puşc prin intermediul telefonului”, a mai declarat martorul.

„M-a întrebat dacă pot să-i fac rost de o grenadă”

Lind a povestit că, la un moment dat, întâlnindu-se întâmplător cu Sebastian Bulbuc la o spălătorie din Aradul Nou, bărbatul i-a făcut o cerere neobișnuită. „M-a întrebat dacă pot să-i fac rost de o grenadă. I-am spus că nu ştiu şi am plecat. Nu l-am întrebat de ce vrea o grenadă. Nu am stat prea mult cu el de vorbă şi nu mi-a dat un răspuns cu privire la cea vrea să facă cu ea. Mi-a zis că îi trebuie lui”, a mai povestit martorul.

Cu o altă ocazie în care s-au întâlnit întâmplător, Bulbuc l-a întrebat pe Lind dacă nu îi dă „aparatul acela” de care îi povestise. „Nu i-am dat un răspuns concret, i-am spus că mai vedem”, este versiunea frizerului.

Sebastian Bulbuc

Martorul susține că în primăvara anului 2021 (înainte de uciderea lui Ioan Crișan), era la o benzinărie când s-a întâlnit cu Bulbuc și iarăși l-a întrebat „de acel aparat”. Bulbuc, susține martorul, era însoțit de Adrian Horodincă, care „se uita pe internet la un dispozitiv care putea aprinde de la distanţă petarde”.

„M-au întrebat din nou dacă le dau dispozitivul, le-am spus că mai vedem, iar Horodincă mi-a spus că dacă nu i-l dau îşi cumpără. Discuţia a fost că al meu e mai fain pentru că se poate activa prin telefon”, a mai mărturisit Lind, potrivit căruia, cu ocazia altor întâlniri de la benzinăria pe care o frecventau, Bulbuc și Horodincă au insistat să le dea detonatorul, fără să îi spună ce vor să facă cu el.

„Discuția a fost că au ceva de demolat la București”

Florin Lind a povestit cu ocazia audierii de la Curtea de Apel Timișoara că în 26 mai 2021, cu trei zile înainte ca Ioan Crișan să fie ucis, Bulbuc și Horodincă s-au dus la el acasă și i-au spus să îi arate dispozitivul de detonare de la distanță. Lind a acceptat, iar cei doi au fost interesați de cum funcționează sistemul și dacă pot schimba telefonul atașat aparatului cu unul al lor. Lind le-a spus că e nevoie de un telefon simplu, cu butoane. Când i-a întrebat pentru ce au nevoie de detonator „discuția a fost că au ceva de demolat, că au lucrare la București”.

A doua zi, în 27 mai 2021 (cu două zile înainte de crimă), Bulbuc și Horodincă au mers din nou acasă la frizer. Au dus un telefon Alcatel pe care l-au atașat dispozitivului. „Inculpaţii erau grăbiţi. În timp ce eu am schimbat telefonul, ei mergeau dintr-o parte în alta, plecau de la mine cu maşina şi se întorceau, vorbeau la telefon. Nu mai ţin minte care a venit şi a plecat, nu mai ţin minte ordinea, dar ştiu că plecau şi veneau”, își mai amintește martorul.

„Au jurat că nu o să îmi facă probleme”

În aceeași zi, Bulbuc și Horodincă i-au dus frizerului Lind, pe lângă telefon, cartele noi și o petardă pentru a testa dispozitivul. Testul, efectuat pe un câmp de la ieșire din cartierul Sânnicolau Mic, a demonstrat că detonatorul funcționează, iar cei trei s-au urcat în mașină și au pornit spre casa frizerului, care a explicat în fața instanței și cum funcționează dispozitivul care permite detonarea de la distanță, cu ajutorul telefonului mobil.

„Pe drum, în maşină, le-am spus să nu îmi facă ceva probleme. Mi-au spus că nu îmi fac probleme. (…) Au jurat că nu o să îmi facă probleme”, a spus martorul, potrivit căruia, într-o discuție avută cu Horodincă a simțit că acesta vrea ca frizerul să îi împrumute mașina ca să meargă la București, lucru care nu s-a întâmplat. După testul de pe câmp, frizerul a pus detonatorul într-o plasă și i l-a dat lui Adrian Horodincă.

Ziua crimei: „Ce ați făcut?”

Florin Lind susține că în 29 mai 2025, ziua în care a avut loc explozia în care a murit Ioan Crișan, s-a trezit mai târziu și a mers cu prietena lui de la vremea respectivă la Altex să își cumpere un telefon în rate. Martorul spune că de la magazin i s-a spus că are nevoie de o diferență de bani, iar în acel moment l-a sunat pe Sebastian Bulbuc să îl întrebe dacă „îl poate ajuta cu ceva bani”

„Nu mi-a răspuns. De obicei, acesta mă suna înapoi în 10-15 minute. I-am trimis mesaj şi l-am întrebat dacă mă poate ajuta cu ceva bani. Până să îmi răspundă la mesaj, l-am sunat pe Horodincă, ştiind că tot timpul sunt împreună. Nu mi-a răspuns. Îmi amintesc că mi-a respins apelul. Între timp, Bulbuc mi-a răspuns la mesaj şi a scris «nu pot». De obicei răspundea la mesaje mai detaliat”, a mai declarat martorul.

Lind susține că, întors acasă, a văzut știrea despre explozia în care a murit Ioan Crișan. „Spuneau la ştiri că, probabil, ar fi fost acţionat de la distanţă acel exploziv, prin telecomandă sau prin telefon. În acel moment, m-am gândit că s-ar putea să aibă legătură cu Bulbuc sau cu Horodincă. Am suspectat acest lucru având în vedere că nu mi-au răspuns la telefon când eram la Altex”, a mai povestit frizerul, la proces.

Martorul spune că după ce a văzut știrea l-a sunat din nou pe Bulbuc, dar nu i-a răspuns. S-a dus la el acasă, iar soacra bărbatului i-a spus că nu este acasă. Ziua următoare Lind l-a sunat din nou pe Bulbuc, iar pentru că nu i-a răspuns s-a dus iar la el acasă.

„A ieşit afară şi l-am întrebat, din ce îmi aduc aminte, dacă ei l-au omorât pe acel om cu explozia. Îmi aduc aminte că l-am întrebat «ce aţi făcut?». Eram stresat, eram într-un şoc, deoarece nu mi-au răspuns la telefon şi nu au sunat înapoi, bănuind că au legătură cu incidentul. Bulbuc a pus capul în pământ şi a spus că nu el, ci celălalt, referindu-se la Horodincă. Am întrebat ce a avut cu el. Mi-a spus că ar fi lucrat pentru victimă, că ar fi făcut trafic de ţigări pentru victimă şi i-ar fi făcut paşaport şi buletin fals. Motivul este o datorie de 100.000 de euro a victimei către Horodincă. Acest lucru mi l-a spus Bulbuc. Mi-a spus că Horodincă ar fi ameninţat victima în prejma prietenilor că «lasă că o să vezi tu, o să îi facă felul»”, a declarat martorul, la Curtea de Apel Timișoara.

Ioan Crișan

„Ți-am spus că o să îl facă”

Frizerul pasionat de electronică a povestit că în momentul în care l-a întrebat pe Bulbuc unde este Horodincă i s-a spus că „s-a tirat” în Austria cu Atlasib-ul. Martorul a mai relatat că atunci când l-a întrebat pe Bulbuc dacă soția sa știe ce s-a întâmplat, bărbatul i-ar fi mărturisit că a izbucnit în lacrimi și i-a spus soției: „ți-am spus că o să-l facă”. Lind a mai declarat că Bulbuc i-a spus că nu credea că Horodincă o să aibă curaj (n.r. – să comită crima), dar că „mai are două sau trei mortăciuni la activ” și că are pistol . „Asta mi-a dat de înțeles că a mai omorât alți oameni”, a declarat Lind.

Martorul a mai spus în fața instanței că în următoarele întâlniri avute cu Bulbuc, acesta i-a spus că Horodincă a făcut rost de explozibil, iar împreună au legat bomba de detonatorul de la frizer. „Mi-au spus că la eveniment au schimbat cartelele folosite la test, respectiv la testare au folosit cartele cu anumite numere de telefon, iar la explozie, cartele cu alte numere de telefon”, a mai dezvăluit Lind, potrivit căruia, la două zile de la crimă Bulbuc a mers la el să îi schimbe freza: „Nu l-am întrebat de ce vrea să se tundă, dar mi-am dat seama că vrea să îşi schimbe înfăţişarea, întrucât ştiam că ţine mult la freza aceea. Eu m-am gândit că nu vrea să fie recunoscut, dacă ar fi fost surprins de vreo cameră de supraveghere”.

„Mi-a spus că în spate e cineva mare care conduce Aradul”

Florin Lind susține că, la un moment dat, Bulbuc i-a cerut să îl ducă cu mașina până în Austria pentru că „are ceva de vorbit cu Golumbaru (n.r. – porecla lui Horodincă)”. Frizerul spune că a refuzat, fiind convins că vor să îl „execute” pentru a nu-i denunța. „Mi-a spus că sunt mulţi implicaţi şi dacă se află vuieşte tot Aradul ca să mă sperie. Tot ca să mă sperie mi-a spus că Horodincă are două sau trei mortăciuni la activ şi pistol”, a mai spus Lind, la procesul de la Curtea de Apel Timișoara.

Frizerul a povestit că Bulbuc i-a vorbit despre o moștenire pe care trebuie să o primească, iar ulterior a văzut că și-a luat un Seat Alhambra care ar fi costat 5.000-6.000 de euro. Lind crede că povestea moștenirii a fost inventată pentru justificarea banilor primiți în schimbul uciderii lui Ioan Crișan. Martorul susține că în aceeași perioadă „toate persoanele din casă și-au cumpărat lanțuri de aur, haine și telefoane”.

Lind și-a mai adus aminte că, la un moment dat, a fost la o baltă de pescuit, iar acolo s-a întâlnit cu Bulbuc și cu soția sa. „Am încercat să deschid subiectul despre incident şi mi-a răspuns răstit să îi dau pace, să nu mai deschid subiectul, întrucât vrea să uite. Acest lucru mi-l spunea de fiecare dată când deschideam discuţia despre incident. Eu insistam să aflu cine este în spatele acestei poveşti, cine a comandat acest incident. Voiam să aflu pentru a-mi da seama în ce m-au băgat”, susține Florin Lind.

Martorul a declarat că într-un moment în care a rămas singur cu soția lui Bulbuc a deschis din nou subiectul, femeia a spus că soțul său a fost în noaptea aceea acasă și că „e păcat că o să facă altul puşcărie pentru Golumbaru (n.r. – Horodincă)”. „I-am spus soţiei lui Bulbuc că îmi pare rău că le-am dat acel aparat. Ana mi-a spus că şi dacă nu le dădeam eu aparatul acela, Golumbaru tot o făcea. (…) Acelaşi lucru mi l-a spus şi Bulbuc, că tot o făcea, chiar dacă nu le dădeam eu dispozitivul”, a mai declarat Florin Lind.

La sfârșitul verii din 2021, Horodincă s-a întors în țară, iar Lind a avut ocazia să discute cu el între patru ochi. „L-am întrebat ce mi-a făcut, iar acesta mi-a spus «tu crezi că noi ne jucăm?». L-am întrebat pe Horodincă pentru cine a făcut asta şi el mi-a zis că s-a dat mai departe, că cineva este în spate”, susține martorul, potrivit căruia „Golumbaru” încerca să afle dacă a martorul a mai spus cuiva ce știe. „Am întrebat cine este în spate şi mi-a spus că cineva mare care conduce Aradul şi pe care nu dai doi bani. Nu ştiu la cine s-a referit, nu mi-a spus dacă e vorba despre o persoană de sex feminin sau masculin. (…) A insistat să nu mai spun la nimeni, să rămână totul între noi. I-am spus că sunt în depresie şi despre nişte probleme din familie şi mi-a spus că ştie tot, deducând că Bulbuc îl ţine la curent cu tot”, a mai relatat martorul.

„M-am dat seama că au în plan să mă lichideze”

Frizerul din Arad a mai declarat la procesul de la Curtea de Apel Timișoara că într-una dintre discuțiile avute cu Bulbuc, acesta i-a spus că Horodincă vrea să se întoarcă din Austria și „să îi execute pe frații Danonino (n.r. – porecla lor)”. „Nu ştiu de ce ar fi vrut să îi lichideze pe fraţii Danonino, doar atât mi-a spus Bulbuc, că vine acasă şi vrea să îi lichideze. Pe aceşti fraţi îi cheamă Ciprian şi Dumitru. Cred că numele de familie este Ursu sau Ursulescu”, a mai dezvăluit martorul.

Florin Lind susține că la o altă întâlnire cu Horodincă a încercat să aducă în discuție din nou explozia în care a murit Crișan, iar bărbatul acuzat acum de omor i-ar fi spus să nu mai vorbească, că „are imunitate” și că „cine va sufla, o să îi fie ultima suflare”. „După aceea, la o altă întâlnire, au venit la mine la frizerie amândoi, s-au aşezat pe scaunele de aşteptare, eu având un client pe scaun, şi Golumbaru a spus «următorul pas eşti tu» şi au început să râdă. Mi-am dat seama că au în plan să mă lichideze”, a mai relatat Lind.

La următoarea întâlnire, Horodincă l-a chemat pe frizer la el acasă să îi schimbe o piesă la o mașină. Acolo, în saci negri, se aflau roți de mașină. „Unul dintre ei, nu îmi amintesc care, mi-a spus să intru în sac să văd dacă încap în sac. A început să îmi fie frică”, a mai mărturisit martorul, potrivit căruia Horodincă s-au lăudat că are pistol în casă și dacă se duce să îl aduc „o să tremur cu cheia în mână”.

„Mi-a spus că i-ar tăia tendoanele, dar îi e milă de copii”

În fața Curții de Apel Timișoara, Florin Lind a spus că Sebastian Bulbuc, unul dintre cei doi acuzați din dosarul asasinatului cu bombă de la Arad, i s-a lăudat fraților Mușune că a făcut „o combinație” de 200.000 de euro, din care i-a dat lui Horodincă 50.000 de euro. La rândul lui, Horodincă i-ar fi spus lui Lind că Bulbuc a făcut „o combinație” de 200.000 de euro, iar lui i-a dat doar 20.000 de euro. „Horodincă era supărat că a primit mai puţini bani decât Bulbuc, era frustrat. Mi-a spus că numai 20.000 de euro a făcut din combinaţie. I-am spus că Bulbuc s-a jurat la mine că nu a făcut bani, moment în care mi-a spus că el a făcut 20.000 de euro, iar Bulbuc 200.000 de euro. Mi-a spus că l-ar băga în căruţ, l-ar lichida, i-ar tăia tendoanele, dar îi e milă de copii”, a mai spus martorul, la proces.

Despre cine a fost cel care a apăsat butonul detonatorului, Lind spune că Horodincă îi spunea de fiecare dată variante diferite. „Horodincă mi-a spus undeva prin 2023 că acel om avea acte importante în maşină şi că trebuia numai să îl sperie. Nu mi-a spus niciodată cine i-a cerut să o sperie pe victimă. Horodincă mi-a spus că el a făcut rost de acel exploziv. Mi-a spus că «de la o persoană care nu a văzut şi nu ştie nimic»”, a mai declarat martorul.

Un detaliu important legat de dispozitivul de detonare pus la dispoziție de Lind viza numărul de baterii. În timp ce aparatul confecționat de frizer avea trei baterii, rămășițele de la locul exploziei arătau că aparatul conținea patru baterii. „Anchetatorii mi-au arătat un soclu cu 4 baterii. Se putea modifica acel soclu, se putea pune 4 baterii în loc de 3”, a spus Lind, care a recunoscut în planșele foto cablurile folosite de el. „Firele pe care le avea erau firele pe care eu le folosesc”, a mai spus martorul.

Evoluția procesului până în prezent

Libertatea a urmărit de aproape evoluția procesului asasinatului cu bombă de la Arad, judecat la Curtea de Apel Timișoara. Ziarul a dezvăluit că nepoata victimei, Alexandra Bîlcea, cere daune morale de 500.000 de euro. Libertatea a relatat pe larg mărturia fiicei Laurei Dronca, Alexandra Bîlcea (nepoata victimei), și a mamei acuzatei, Iosana Samica Crișan (soția victimei). Mărturiile au scos la iveală detalii tulburătoare din relația familiilor Crișan – Bîlcea.

Tot în Libertatea ați putut citi mărturia dată în fața instanței de fosta amantă a omului de afaceri ucis în asasinatul cu bombă de la Arad, Aurora Ardelean. „Cred că Laura ar fi putut avea dorința să își omoare tatăl”, a spus femeia în fața instanței. La același termen de judecată, a fost audiat în calitate de martor și fostul ginere al victimei, fostul deputat, actual vicepreședinte al CJ Arad, Sergiu Bîlcea.

Libertatea a relatat și mărturia dată în premieră în fața instanței de Laura Dronca, acuzată că i-a plătit pe Horodincă și Bulbuc să îi omoare tatăl.

„Toată lumea îmi zicea să vând tot, să iau copiii și să stau în altă țară în liniște”, a spus, în fața judecătorului, femeia acuzată de instigare la omor. O mărturie importantă, care a putut fi citită în Libertatea, este a actualului soț al Laurei Dronca, Marius Dronca. Bărbatul a declarat în fața instanței că zeci de mii de euro din averea lui Ioan Crișan au fost cheltuite de el și soția lui, după ce s-au cunoscut pe Facebook, pe vacanțe.

Laura Dronca, fostă Crișan. Foto: Dumitru Angelescu

Moartea lui Ioan Crișan

Omul de afaceri Ioan Crișan a murit pe 29 mai 2021, la vârsta de 66 de ani, în urma unui atentat cu bombă. Mașina sa Mercedes a explodat în parcarea unui supermarket din Arad, la scurt timp după ce a pornit motorul și a început deplasarea.

Cazul este considerat de anchetatori crimă cu premeditare (omor calificat), fiind vorba de o bombă artizanală pusă sub scaunul șoferului, cu sistem de declanșare la pornirea motorului. În octombrie 2024, după mai bine de 3 ani de anchetă, fiica victimei, Laura Dronca, a fost arestată preventiv, fiind considerată principala suspectă în comiterea asasinatului.

Mai sunt judecați pentru implicare în asasinarea cu bombă asupra lui Ioan Crișan doi bărbați, acuzați de executarea faptei: Bogdan Adrian Horodincă și Sebastian Ilie Bulbuc. Laura Dronca este acuzată de instigare la omor calificat (în formă agravată – violență în familie), instigare la distrugere și instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive. Procurorii susțin că ea ar fi comandat și plătit asasinatul, suma vehiculată fiind de circa 100.000 de euro.