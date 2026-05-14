Conform articolului 30 din StVO, care reglementează „protecția mediului, interdicția de conducere în zilele de duminică și sărbători”, zgomotul și emisiile inutile de gaze sunt strict interzise.

În textul legii se menționează clar: „lăsarea inutilă a motorului pornit este interzisă”. Astfel, cei care încalcă această reglementare riscă amenzi de până la 80 de euro.

Spre deosebire de șoferii mașinilor cu motoare cu ardere internă, cei care conduc vehicule electrice nu sunt afectați de această regulă, deoarece sistemele lor de aer condiționat funcționează pe bază de energie electrică, fără a implica motorul termic.

În Italia, legislația este și mai severă. Încă din 2007, Codul Rutier interzice utilizarea aerului condiționat în mașinile staționate cu motorul pornit, măsură menită să reducă poluarea.

Potrivit Blic, în aprilie 2022, amenzile pentru nerespectarea acestei reguli au fost majorate, ajungând la sume cuprinse între 223 și 444 de euro.

Deși aerul condiționat asigură confortul pasagerilor, utilizarea acestuia împreună cu motorul pornit inutil poate atrage sancțiuni severe, mai ales în țările cu reglementări stricte privind protecția mediului.